ധർമ്മസ്ഥല കൂട്ടക്കൊലക്കേസില്‍ വൻ ട്വിസ്‌റ്റ്: വെളിപ്പെടുത്തൽ വ്യാജമെന്ന് കര്‍ണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, ഒടുവില്‍ പരാതിക്കാരൻ അറസ്‌റ്റിൽ - DHARMASTHALA MASS BURIAL CASE

ധർമ്മസ്ഥലയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടുവെന്ന് വ്യാജ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ മുൻ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജി പരമേശ്വര്‍

DHARMASTHALA DHARMASTHALA LATEST NEWS MASS BURIAL ധർമ്മസ്ഥല
sit arrests complainant (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 1:12 PM IST

ബെംഗളൂരു: ധർമ്മസ്ഥലയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ മുൻ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തുവെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജി പരമേശ്വർ അറിയിച്ചു. വ്യാജ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുകയും അന്വേഷണ സംഘത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. സംഭവത്തില്‍, അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രണവ് മൊഹന്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) ഇന്നലെ (22 ഓഗസ്‌റ്റ്) വൈകിട്ടു വരെ പരാതിക്കാരനായ സാക്ഷിയെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു. ഇതിനുപിന്നാലെ, മൊഴികളിലും നൽകിയ രേഖകളിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും ചോദ്യം ചെയ്‌തതിനു ശേഷം വൈദ്യ പരിശോധനയ്‌ക്കായി പരാതിക്കാരനെ ആശുപത്രിയിലേയ്‌ക്ക് അയച്ചുവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

പ്രതകരണവുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

ധർമ്മസ്ഥലയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടുവെന്ന് വ്യാജ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ മുൻ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തുവെന്നാണ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജി പരമേശ്വർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പരാതിക്കാരൻ നിലവിൽ കസ്‌റ്റഡിയിലാണെന്നും അന്വേഷണം അവസാനിക്കുന്നതു വരെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കി‌ല്ലെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അധികൃതർ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. എസ്‌ഐടിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇതിന് പിന്നിൽ ആരെല്ലാമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ജി പരമേശ്വർ വ്യക്തമാക്കി.

സാക്ഷി നൽകിയ മൊഴി വ്യാജമോ?

1995 നും 2014 നും ഇടയിൽ ധർമ്മസ്ഥലയിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്നും സ്ത്രീകളുടെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മൃതദേഹങ്ങൾ തന്നെ സംസ്‌കരിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും ശുചീകരണ തൊഴിലാളി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ മൊഴിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് ധർമ്മസ്ഥല കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതിക്കാരൻ ദക്ഷിണ കന്നഡ എസ് പിയെയും ധർമ്മസ്ഥല പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനെയും സമീപിച്ചിരുന്നു. ധർമ്മസ്ഥല ഗ്രാമത്തിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്‌ത നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ താൻ സംസ്‌കരിച്ചുവെന്ന് പരാതിക്കാരൻ അവകാശപ്പെട്ടു.

1990-കളിൽ ധർമ്മസ്ഥലയിൽ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയായി താൻ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിരുന്നെന്നും ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണ് ഇത് ചെയ്‌തതെന്നും പരാതിക്കാരൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ജൂലൈ 4-ന് ധർമ്മസ്ഥല പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ ഒരു കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

DHARMASTHALA CASE UPDATEDHARMASTHALA LATEST NEWSSIT PROBE IN DHARMASTHALA BURIALTWIST IN DHARMASTHALA CASEDHARMASTHALA MASS BURIAL CASE

