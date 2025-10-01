ETV Bharat / bharat

അവന്‍ അവളായി, അവള്‍ ദേവിയുമായി! പൈഡിതള്ളിക്കായി ഒരു ദേശം ഒരുങ്ങി

വിജയദശമിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ് സിരിമാനോത്സവം അല്ലെങ്കിൽ പൈഡിതള്ളി എന്ന ഉത്സവം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്.ർണാഭമായ വസ്‌ത്രവും വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തവും വഴിപാടുകളും കൊണ്ട് ഉത്സവത്തെ ഒരു ദൃശ്യ- സാംസ്‌കാരിക കാഴ്‌ചയാക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ.

Sirimanotsavam festival Celebrations, Vijayanagaram (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2025

വിജയനഗരം (ആന്ധ്രാപ്രദേശ്): വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നാടാകെ കൊണ്ടാടുന്ന പരമ്പരാഗതമായ ഉത്സവം ഇതാ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും വിജയദശമിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ് സിരിമാനോത്സവം കൊണ്ടാടുന്നത്. സംസ്‌കാരവും വിശ്വാസവും നിറപ്പകിട്ടേകുന്ന ഒരുപോലെ സിരിമാനോത്സവത്തിന് പൈഡിതള്ളി എന്നും പേരുണ്ട്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയനഗരത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളെയും ഈ ഉത്സവ ദിനങ്ങൾ പ്രകാശപൂരിതമാക്കുന്നു. പാരമ്പര്യം കൊണ്ടും ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടും വൈവിധ്യമാർന്ന ഉത്സവ ദിനങ്ങളെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഇവിടത്തുകാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം ഭക്തിയുടെയും നിറങ്ങളുടെയും സർഗാത്മകതയുടെയും ഒത്തുചേരലാണ്.

മാസങ്ങൾക്കുമുൻപേ തുടങ്ങുന്ന തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കൊടുവിൽ വർണാഭമായ വേഷവിധാനങ്ങളുടെയും ആരവങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ ആഘോഷനാളിങ്ങെത്തും. ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരാൾ എങ്കിലും ആഡംബരപൂർണമായ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പതിവാണ്.

എന്നാൽ മിക്ക പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് കാണികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. ഏകദേശം രണ്ടര നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ അതുല്യമായ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ.

ഇത്തവണ ഒക്‌ടോബർ 7 നാണ് ഉത്സവം. ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മുൻപുതന്നെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് പതിവ്. തന്നെയുമല്ല ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി പട്ടണത്തിലുടനീളം ഘോഷയാത്രകളും ആഘോഷങ്ങളും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പേ ആരംഭിക്കും. പുരുഷന്മാരുടെ നൃത്തങ്ങളാണ് ഉത്സവത്തിന് പകിട്ടേകുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്‌ച. ഇവർ സ്ത്രീ വേഷമണിഞ്ഞ് വട്ടത്തിൽ ഗർഭാ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്.

ആചാരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും

സിരിമാനു എന്ന ആരാധനയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ആഘോഷങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും വിജയദശമിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ് സിരിമാനു ഉത്സവം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. സിരി എന്നാൽ ലക്ഷ്‌മീ ദേവി എന്നാണ് അർഥം.

ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ദിവസവും പൂക്കൾ, മഞ്ഞൾ, കുങ്കുമം എന്നിവയാൽ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച കലങ്ങൾ ഭക്തർ തലയിൽ വഹിക്കുന്നു. ഈ സമയം ഇവരെ വിശുദ്ധിയുടെയും ഭക്തിയുടെയും അമ്മമാരായിട്ടാണ് സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത്.

ഭക്തി, കല, സമൂഹത്തിൻ്റെ ഐശ്യര്യം എന്നിവക്കുവേണ്ടി ഭക്തർ ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും ഇതിനു പിന്നിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ട്. വർണാഭമായ വസ്‌ത്രവും വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തവും വഴിപാടുകളും കൊണ്ട് ഉത്സവത്തെ ഒരു ദൃശ്യ- സാംസ്‌കാരിക കാഴ്‌ചയാക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ.

ഉത്സവദിനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വഴിപാടും ആഘോഷവും ഏകദേശം 250 വർഷമായി ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പൈതൃകവും ചൈതന്യവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു എന്ന് സിരിമാനുവിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പുരോഹിതനായ ബന്തുപ്പള്ളി വെങ്കട റാവു പറയുന്നു.

വിജയനഗരത്തിലെ സിരിമാനോത്സവം ഒരു ഉത്സവം മാത്രമല്ല, ഇത് സ്വത്വത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും സാംസ്‌കാരിക തുടർച്ചയുടെയും ആഘോഷമാണ്. ഇവിടെ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളെ അമ്മമാരായി തൊഴുന്നു. ഇതിലൂടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാടിൻ്റെ തനതായ പാരമ്പര്യത്തെ നിലനിർത്തുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

