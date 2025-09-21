അന്ന് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയെ അമ്പരപ്പിച്ചു, ഇന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി 'വെള്ളിമത്സ്യം'; അതിജീവനത്തിനായി പോരാടുന്നു
വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള വെള്ളിമത്സ്യ കല അന്യം നിന്നു പോവുകയാണ്. വെള്ളി ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ മാറ്റുന്നതാണ് ഈ വിദ്യ.
Published : September 21, 2025 at 6:39 PM IST
ഹാമിർപൂർ: വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കര കൗശലവസ്തു. 300 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ കരകൗശലവിദ്യ ഇന്ന് അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചരിത്രപരവും പൈതൃകപരവുമായ മേഖലയായ ബുന്ദേൽഖണ്ഡിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ഈ കരകൗശലവിദ്യ പ്രചാരത്തിലുള്ളത്.
"ഒരിക്കൽ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ അതേ വെള്ളിമത്സ്യമാണിത്. പക്ഷേ, ഈ കരകൗശലവിദ്യ തുടരാനായി ഞങ്ങൾ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു," രാജേന്ദ്ര സോണി പറഞ്ഞു. ഏഴ് തലമുറകളായി ഈ കരകൗശലവിദ്യ ചെയ്യുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഇദ്ദേഹം.
ഒരുകാലത്ത് ആളുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൗദഹയിലെ പ്രശസ്തമായ വെള്ളി മത്സ്യമാണ് ഇപ്പോൾ വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത്. കുടുംബ രേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ച് രാജേന്ദ്ര പറഞ്ഞു, നവാൽ സോണിയുടെ മകൻ മോഹൻലാലും മകൻ തുളസീദാസ് സോണിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൻ്റെ പൂർവ്വികർ 1738-ൽ ആദ്യത്തെ വെള്ളി മത്സ്യം നിർമ്മിച്ചു, അത് പെട്ടെന്ന് പ്രചാരം നേടി, കുടുംബം ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഇത് പതിവ് തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചു.
"ഏകദേശം 300 വർഷം പഴക്കമുള്ളതും ചന്ദേൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചതുമായ ഒരു പൈതൃകം. 18 അംഗങ്ങളുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം, നിരവധി തടസങ്ങൾക്കിടയിലും ഈ കരകൗശലവിദ്യ സജീവമായി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുഗൾ കാലഘട്ടം മുതൽ വെള്ളി മത്സ്യം
ചരിത്രകാരനായ രാം മനോഹർ സോണിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലും ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലും അതിലോലവും യാഥാർഥ്യബോധമുള്ളതുമായ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് വെള്ളി മത്സ്യ കല അത്യാവശ്യമായിരുന്നു.
'മൗദാഹയിലെ വെള്ളി മത്സ്യം സവിശേഷമാണ്, ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടുത്തെ കരകൗശല വിദഗ്ധരെ അവർ ആദരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന്, സംരക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ, ഈ പാരമ്പര്യം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകും,' -മനോഹർ പറഞ്ഞു.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഈ കല ലണ്ടനിൽ എത്തിയപ്പോൾ, മത്സ്യത്തിൻ്റെ വഴക്കവും സൂക്ഷ്മതയും കണ്ട് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ഇതിൻ്റെ വില തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ആ കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യം രാജ്ഞിയെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവായ തുളസീദാസ് സോണിക്ക് ഒരു മെഡലും 1807 ലെ ഒരു നാണയവും ലഭിച്ചത്," മനോഹർ പറഞ്ഞു, സോണി കുടുംബത്തിൻ്റെ കൈവശം ഇപ്പോഴും മെഡലും നാണയവും ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജകീയ അംഗീകാരം മാത്രമല്ല, ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങളും ഈ കുടുംബത്തെ പലതവണ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1981-ൽ, കരകൗശലവസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിച്ചതിന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ കുടുംബത്തെ ആദരിച്ചു. രാജേന്ദ്രൻ്റെ പിതാവ് ജഗേശ്വർ പ്രസാദ് സോണിക്ക് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വിശ്വനാഥ് പ്രതാപ് സിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു ചെമ്പ് പരിചയും ഷാളും ലഭിച്ചു.
ഇന്ന്, ജഗേശ്വർ സോണിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് ആൺമക്കളായ രാജേന്ദ്ര, രാജ്കുമാർ, രാകേഷ്, കമലേഷ് എന്നിവർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മൗദഹയിലുള്ള മൊഹല്ല ഉപ്രൗഷിൽ നിന്ന് ജോലി തുടരുന്ന ചുരുക്കം ചിലരാണ്. "നേരത്തെ, പല കുടുംബങ്ങളും സഹകരിച്ച് വെള്ളി മത്സ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. വിവാഹങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും ഇതിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയായിരുന്നു," രാജേന്ദ്ര പറഞ്ഞു.
"ഡൽഹി, മുംബൈ, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഈ മത്സ്യം വാങ്ങാൻ ആളുകൾ എത്തുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വെള്ളി വില കുതിച്ചുയരുന്നതും താത്പര്യം കുറയുന്നതും ബിസിനസിനെ മോശമായി ബാധിച്ചു," -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വെള്ളി മത്സ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു
വെള്ളി ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ മാറ്റുന്നത് സൂക്ഷ്മവും ശ്രമകരവുമായ ജോലിയാണെന്ന് രാജ്കുമാർ പറഞ്ഞു. 'വെള്ളിയുടെ വയർ സ്ട്രിപ്പുകളായി വലിച്ചു നീട്ടും. പിന്നീട് ഇത് അടിച്ച് പരത്തി വലപോലെയാക്കുന്നു. ഇത് മത്സ്യത്തിന് ഇലാസ്തികതയും ജീവൻ തുടിക്കുന്ന രൂപവും നൽകുന്നു. യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല,' -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യകത കുറയുകയും ഉത്പാദനച്ചെലവ് വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ കരകൗശല വിദഗ്ധർ നിലവിൽ കരകൗശല വിദ്യ തുടരാൻ പാടുപെടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. സമ്പന്നമായ ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, വെള്ളി മത്സ്യത്തിന് ഇതുവരെ ജിഐ ടാഗ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ജില്ല, ഒരു ഉത്പന്നം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല.
"സർക്കാർ പലിശരഹിതമായി 10 കിലോ വെള്ളി വായ്പ നൽകിയാൽ, നമുക്ക് ഈ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ, ഭാവി തലമുറകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമേ വായിക്കൂ," രാജേന്ദ്ര പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു കരകൗശല വിദഗ്ധനായ ഗാർഗ് കുമാർ സോണിയും സമാനമായ ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. യുവാക്കൾ ഈ വ്യാപാരത്തിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഈ ജോലിയിൽ കഠിനാധ്വാനം കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ ലാഭം വളരെ കുറവും. അതുകൊണ്ടാണ് യുവാക്കൾ ഇത് ചെയ്യാൻ താത്പര്യപ്പെടാത്തത്." - ഗാർഗ് കുമാർ സോണി പറഞ്ഞു. രാജേന്ദ്രയുടെ ഭാര്യ നർവദ സോണിയും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളും ജോലിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾ മറ്റ് മേഖലകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബിസിനസിൽ സഹായിക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കുടുംബത്തിലെ തലമൂത്ത അംഗമായ സുമിത്രാ ദേവിക്ക് ഏകദേശം 90 വയസുണ്ട്. മുമ്പ് ഡൽഹിയിലേക്കും ലഖ്നൗവിലേക്കും വെള്ളി കൊണ്ടുപോകാൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആ സഹായം നിലവിലില്ലെന്നും രാജേന്ദ്ര ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
"നിലവിൽ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം 2 മുതൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വിൽപ്പനയിലൂടെ പ്രതിമാസം 20,000 മുതൽ 30,000 രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കുന്നു. വെള്ളി വില കുറവായിരുന്നപ്പോൾ വിൽപ്പന 4 മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയായിരുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വെള്ളി മത്സ്യം അതിലോലമായതും പൊള്ളയായതുമാണെന്നും ഓൺലൈൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെന്നും അതിനാൽ വാങ്ങുന്നവർ മൗദഹ സന്ദർശിക്കുകയോ ഷോറൂമുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നും പ്രാദേശിക ജ്വല്ലറിക്കാർ പറയുന്നു. "അഞ്ച് ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു മീൻ ഏകദേശം 900 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും, രണ്ട് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു മീൻ 2.8 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വരെ വിൽക്കുന്നു," ജ്വല്ലറി ഉടമയായ അമരീഷ് സോണി പറഞ്ഞു.
