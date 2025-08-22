ഭോപ്പാല്: മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ഡോറിലെ സൈന്ബോര്ഡുകള് നീക്കിയ സംഭവത്തില് വാര്ഡ് കൗണ്സിലറിനെിരെ നിയമ നടപടിയെടുക്കാന് മേയര്. റോഡുകളുടെ പേര് നിയമവിരുദ്ധമായി മാറ്റിയതിനാലാണ് നടപടി. ബിജെപി നേതാവിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ തുടര്ന്നാണ് കൗണ്സിലര് ബോര്ഡുകള് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധം ഉയര്ന്നതോടെ വീണ്ടും പഴയ ബോര്ഡുകള് സ്ഥാപിച്ചു.
റോഡുകളുടെ പേര് നിയമവിരുദ്ധമായി മാറ്റിയതിന് വാർഡ് കൗൺസിലർക്കെതിരെ ഉടന് തന്നെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മേയർ പുഷ്യമിത്ര ഭാർഗവ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല് ചന്ദൻ നഗറിലെ ചില തെരുവുകളുടെ പേരുകള് ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാറ്റിയതായി ആരോപിച്ച് എംപി നഗരവികസന, ഭവന മന്ത്രി കൈലാഷ് വിജയവർഗിയയുടെ മകനും മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎയുമായ ആകാശ് വിജയവർഗിയ ഐഎംസി കമ്മിഷണർ ശിവം വർമ്മയ്ക്ക് കത്തെഴുതി.
തെരുവോരങ്ങളില് പേര് മാറ്റിയ പ്രത്യേക സൈന്ബോര്ഡുകള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബോർഡുകൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വന് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ചന്ദൻ നഗറിലെ രണ്ടാം വാർഡിലെ അഞ്ച് തെരുവുകളുടെ പേര് വാർഡ് കൗൺസിലർ ഫാത്തിമ റഫീഖ് ഖാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി പുനർനാമകരണം ചെയ്തതായും കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാർ വഴി സൈൻബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതായും മേയർ ഭാർഗവ് അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും കൗൺസിലർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഭാർഗവ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യു
ഇന്ഡോര് മുനിസിപ്പല് കോര്പറേഷനിലെ സക്കീന മന്സില് റോഡ് എന്നതിന് പകരം 'ചന്ദൻ നഗർ സെക്ടര്-ബി വാർഡ് നമ്പർ 2' എന്നാണ് പേര് നല്കിയത്. റാസ ഗേറ്റ് എന്ന റോഡിന് 'ലോഹ ഗേറ്റ് റോഡ്' എന്നും 'ഗൗസിയ റോഡ്' എന്ന ബോര്ഡില് ചന്തുവാല റോഡ്' എന്നാണുള്ളതെന്നും പ്രദേശവാസിയായ അബ്ദുള് വാഹിദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. പുതിയ ബോര്ഡുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നത് വിലാസങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിന് തിരിച്ചടിയാകും. മാത്രമല്ല ഇത് സ്ഥലങ്ങള് കണ്ടുപിടിക്കാനും തടസം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also Read: പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ബിഹാറിലെത്തും; സന്ദര്ശനം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര നടക്കുന്നതിനിടെ