മൈസൂരു: ധർമസ്ഥല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ആരോപിച്ചു. കേസിലെ വസ്തുതകൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാർ അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപിയുടെ ധർമസ്ഥല ചലോ യാത്രയെ 'ധർമ യാത്രയല്ല, രാഷ്ട്രീയ യാത്രയാണ്' എന്നും സിദ്ധരാമയ്യ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
എസ്ഐടി അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ ബിജെപിക്ക് സംസ്ഥാന പൊലീസിൽ വിശ്വാസമില്ലേ എന്നും അസ്ഥികൂടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു. ധർമാധികാരി വീരേന്ദ്ര ഹെഗ്ഗഡെ തന്നെ സത്യം പുറത്തുവരാൻ എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ബിജെപി ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബിജെപിയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി
ധർമസ്ഥലയ്ക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് വിദേശ ഫണ്ടിങ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ബിജെപി ആരോപണം സിദ്ധരാമയ്യ നിഷേധിച്ചു. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ബിജെപിക്ക് എവിടെ നിന്ന് പണം വരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ചോദിച്ചു. ഓരോ വിഷയത്തെയും രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും പരാതിക്കാരനായ സി എൻ ചിന്നയ്യ കോൺഗ്രസ് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആർ അശോകയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു
ചിന്നയ്യയുടെ ആരോപണം: കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞതിന് പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചിന്നയ്യയാണ് ധർമസ്ഥലയിൽ കൂട്ടശവക്കുഴികളുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചത്. ബിജെപി നേതാക്കൾ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സൗജന്യ കേസിൻ്റെ പുനരന്വേഷണം: 2012ൽ ധർമസ്ഥലയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൗജന്യ എന്ന 17 വയസുകാരിയുടെ കേസ് പുനരന്വേഷിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അത് കുടുംബം തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി.
സൗജന്യയുടെ കേസ് സിബിഐ ആണ് അന്വേഷിച്ചത്. സിബിഐ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലാണ്. എന്നിട്ടും അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു എന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ ആരോപിച്ചു. തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ സൗജന്യ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ സാന്തോഷ് റാവുവിനെ സിബിഐ കോടതി വെറുതെ വിട്ടതും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ബിജെപിയുടെ നീക്കങ്ങൾ
സൗജന്യയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ബി വൈ വിജയേന്ദ്ര, കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചെലവുകളും പാർട്ടി വഹിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി. സൗജന്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അവകാശപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, സിബിഐ അന്വേഷണ സമയത്ത് അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ ചോദിച്ചു.
ധർമസ്ഥലയ്ക്കെതിരെ നടന്നത് ‘വളരെ വലിയ ഗൂഢാലോചന’ ആണെന്നും അന്വേഷണം എൻഐഎയ്ക്കോ സിബിഐയ്ക്കോ കൈമാറണമെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ എത്രയും വേഗം അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കർണാടക ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ് ബി വൈ വിജയേന്ദ്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ ബിജെപി നേതാവും നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ആർ അശോക്, കർണാടക ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ് ബി വൈ വിജയേന്ദ്ര എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും മഞ്ജുനാഥ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച് പ്രാർഥനകൾ നടത്തി.
പിന്നീട്, അവർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ധർമാധികാരി വീരേന്ദ്ര ഹെഗ്ഗഡെയെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ധർമസ്ഥലയ്ക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചനയെയും പ്രചാരണത്തെയും അപലപിക്കുന്നതിനായി ബിജെപി നടത്തുന്ന 'ധർമസ്ഥല ചലോ' യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായിട്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്ര ദർശനവും ധർമാധികാരിയെ സന്ദർശിച്ചതും. ജെഡിഎസ് യുവജന വിഭാഗം പ്രസിഡൻ്റ് നിഖിൽ കുമാരസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞായറാഴ്ച സമാനമായ ആവശ്യമുയർത്തി ധർമസ്ഥലയിൽ 'ധർമസ്ഥല സത്യയാത്ര' നടന്നു.
Also Read:- ഇത് വെറും പാവകളല്ല; ഊണും ഉറക്കവും ഇതിന്റെയൊപ്പം, പാവകള്ക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നൊരാള്