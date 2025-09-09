സിയാച്ചിനിൽ ഹിമപാതം; മൂന്ന് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു, ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്
മഹാറർ റെജിമെൻ്റിലെ സൈനികരാണ് മരിച്ചത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരംകൂടിയ യുദ്ധഭൂമിയാണ് സിയാച്ചിൻ.
Published : September 9, 2025 at 6:38 PM IST
ശ്രീനഗർ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരംകൂടിയ യുദ്ധഭൂമിയായ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയറിൽ ഹിമപാതത്തിൽപ്പെട്ട് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു. ലഡാക്കിലെ സിയാച്ചിൻ സൈനിക ക്യാമ്പിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മഹാറർ റെജിമെൻ്റിലെ സൈനികരാണ് മരിച്ചത്. ചെറിയ പരിക്കുകളോടെ ഒരു സൈനിക ഓഫിസറെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അപകടസ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് സൈനിക വക്താവ് അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യയേയും പാകിസ്ഥാനെയും വേർതിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണരേഖയുടെ വടക്കേയറ്റത്ത് ഏകദേശം 20,000 അടി ഉയരത്തിലാണ് സിയാച്ചിൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഇവിടത്തെ മൈനസ് 60°C വരെ താഴുന്ന താപനിലയും അപകടകരമായ ഭൂപ്രകൃതിയും സൈനികർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഹിമപാതത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം മഞ്ഞിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയ ശേഷമാണ് സൈനികരെ പുറത്തെടുത്തത്. സിയാച്ചിനിലെ ഹിമപാതങ്ങൾ പതിവാണ്. 2021ൽ സിയാച്ചിനിലെ ഹനീഫ് സബ്-സെക്ടറിലുണ്ടായ ഹിമപാതത്തിൽ രണ്ട് സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. 2019ലുണ്ടായ മറ്റൊരു അപകടത്തിൽ നാല് സൈനികരും രണ്ട് പോർട്ടർമാരും മരിച്ചിരുന്നു.
സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
മഞ്ഞുമലയിടിച്ചിൽ പോലുള്ള അപകടങ്ങൾ സൈനികർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം 2022ൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ കാമെങ് സെക്ടറിലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഏഴ് സൈനികർ മഞ്ഞിനടിയിൽ അകപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു. നിലവിലെ ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് സൈനികരെ സുരക്ഷിതരാക്കാൻ സൈന്യം സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ നേരിടാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച സൈനികരെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സൈനികർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ
സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയറിൽ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സൈനികർ മരിക്കുന്നത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും അപകടങ്ങളിലുമാണ്. 1984 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 869 സൈനികരാണ് ഇവിടെ മരിച്ചത്. ഇതിൽ 220 സൈനികർ മരിച്ചത് ശത്രുസൈന്യവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ്. ബാക്കിയുള്ള 649 പേരും അതിശൈത്യം, ഹിമപാതം, ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ കാരണമാണ് മരണമടഞ്ഞത്. അതിശൈത്യം, അമിതമായ മഞ്ഞുവീഴ്ച, ഓക്സിജൻ്റെ കുറവ്, ശക്തമായ കാറ്റ്, മഞ്ഞിനടിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന വിള്ളലുകൾ എന്നിവയാണ് സൈനികരുടെ ജീവന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.
മഞ്ഞിനടിയിൽ അകപ്പെടുന്ന സൈനികരെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് അതീവ ദുഷ്കരമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ്. 2016ൽ ലാൻസ് നായിക് ഹനുമന്തപ്പ കൊപ്പദ് എന്ന സൈനികൻ ആറ് ദിവസത്തോളം മഞ്ഞിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയ ശേഷം പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ കാരണം പിന്നീട് മരണപ്പെട്ടു. ഈ മേഖലയിലെ അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വിവിധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈനികരെ സുരക്ഷിതമായി വിന്യസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, കൂടുതൽ മികച്ച കാലാവസ്ഥ പ്രവചന സംവിധാനങ്ങൾ, ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് സൈന്യം കരുതുന്നു.
