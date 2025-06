ETV Bharat / bharat

പ്രതീക്ഷയോടെ രാജ്യം: ശുഭാൻഷു ശുക്ലയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്ര ജൂൺ 10ലേക്ക് മാറ്റി - INDIAN ASTRONAUT SPACE

Ax4 team is entering into a two-week quarantine ahead Of Space Travel On Jun 8 ( X@Axiom_Space )