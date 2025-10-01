ETV Bharat / bharat

'ഗാന്ധി മുതൽ ഗൗരി ലങ്കേഷ് വരെ, എതിർക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കുക സംഘപരിവാർ തന്ത്രം'; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നേരെയുള്ള വധഭീഷണിയിൽ സിദ്ധരാമയ്യ

പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും മൗനം പാലിക്കുന്നത് കൊലവിളി പ്രസ്‌താവനയെ അംഗീകരിക്കുന്നതായി സംശയം ഉളവാക്കുന്നുവെന്നും വിമർശനം.

KARNATAKA CM SIDDARAMAIAH SHOOT RAHUL GANDHI REMARK BJP LEADER ON RAHUL GANDHI PRIME MINISTER NARENDRA MODI
FILE- Karnataka Chief Minister Siddaramaiah (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2025 at 2:58 PM IST

ബെംഗളൂരു: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചിൽ വെടിയുതിർക്കുമെന്ന ബിജെപി നേതാവിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയിൽ നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഈ അഭിപ്രായം അംഗീകരിച്ചോ എന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സിലൂടെ ചോദ്യമുയർത്തി.

"ബിജെപിക്കും സംഘപരിവാറിനുമെതിരെ നിരന്തരം ശബ്‌ദമുയർത്തുന്ന ലോക്‌സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപി വക്താവ് 'നെഞ്ചിൽ വെടിയുതിർക്കും, സൂക്ഷിക്കുക..!' എന്ന് പരസ്യമായി വധഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് . പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഇത്തരമൊരു പ്രസ്‌താവനയിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അവരും ഈ കാഴ്‌ചപ്പാടിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം ഉളവാക്കുന്നു" - സിദ്ധരാമയ്യ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

എതിരാളികളെയും അവരുടെ ശബ്‌ദത്തെയും നിശബ്‌ദമാക്കാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അത് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ബിജെപിക്കും സംഘപരിവാറിനും പുതിയ കാര്യമല്ലെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ ആരോപിച്ചു. സംഭാഷണത്തിലൂടെയും സംവാദത്തിലൂടെയും എതിരാളികളെ നേരിടാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ലെന്നും പകരം ശാരീരിക അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അവരുടെ ബൗദ്ധിക പാപ്പരത്തത്തെ തുറന്നുകാട്ടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സിലൂടെ വിമർശിച്ചു.

"സംഘപരിവാർ തീവ്രവാദികളുടെ ഇരകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരാണോ? മഹാത്മാഗാന്ധിയിൽ തുടങ്ങി കൊലപാതകങ്ങളുടെ പട്ടിക ഗോവിന്ദ് പൻസാരെ, നരേന്ദ്ര ദബോൽക്കർ, എംഎം കലബുറഗി, ഗൗരി ലങ്കേഷ് തുടങ്ങി നിരവധി പേരുകളിലേക്ക് നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൊലയാളികളുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ സൗകര്യപൂർവം കൈകഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കൈകളിലെ രക്തക്കറ കഴുകിക്കളയാൻ അവർക്ക് ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

മുൻകാലങ്ങളിലും, എനിക്കുള്‍പ്പെടെ, രാജ്യത്തെ നിരവധി എഴുത്തുകാർക്കും ചിന്തകർക്കും ആക്‌ടിവിസ്റ്റുകൾക്കും കത്തുകളുടെ രൂപത്തിൽ വധഭീഷണി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് ഈ സംഭവങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുകയോ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച ആദർശങ്ങളെ ഒരിക്കലും വഞ്ചിക്കുകയോ ചെയ്‌തിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം ഈ ദുഷ്‌ട ശക്തികളെല്ലാം നീതിയുടെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കുടുംബം വധഭീഷണി നേരിടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല.'' - സിദ്ധരാമയ്യ ആരോപിച്ചു.

ഇത്തരം കൊലയാളികളുടെ കൈകളിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മുത്തശ്ശിയെയും അച്ഛനെയും നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇനി ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്നും, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെയും പൗരന്മാരുടെയും അചഞ്ചലമായ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബംഗ്ലാദേശിലെയും നേപ്പാളിലെയും പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ മുൻ എബിവിപി നേതാവായ പ്രിൻ്റു മഹാദേവനാണ് കൊലവിളി പ്രസ്‌താവന നടത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ സാധ്യമല്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സമാനമായ അഭിലാഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ "വെടിയുണ്ടകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ തുളച്ചുകയറും" എന്നുമാണ് പ്രിൻ്റു മഹാദേവൻ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. ഇതാണ് വിവാദമായത്. സംഭവത്തിൽ കെപിസിസി സെക്രട്ടറി ശ്രീകുമാർ സിസിയുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ പേരാമംഗലം പൊലീസ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

