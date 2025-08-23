ETV Bharat / bharat

"ആ പണത്തിന് പഹല്‍ഗാം ഇരകളുടെ ശാപമുണ്ടാകും", ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരം ലൈവ് ടെലികാസ്‌റ്റ് നിരോധിക്കണമെന്ന് എംപി പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി

പാകിസ്ഥാനുമായി ബഹുരാഷ്‌ട്ര ടൂർണമെൻ്റുകളിലെ മത്സരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Shiv Sena MP Priyanka Chaturvedi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 10:33 AM IST

മുംബൈ: ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരത്തിൻ്റെ ലൈവ് ടെലികാസ്‌റ്റ് ഇന്ത്യയില്‍ തടയണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ശിവസേന (യുബിടി) എംപി പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി. ദേശീയ താൽപര്യവും പൊതുജന വികാരവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ മത്സരം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവിന് എംപി കത്തയച്ചു.

പാകിസ്ഥാനുമായി ബഹുരാഷ്‌ട്ര ടൂർണമെൻ്റുകളിലെ മത്സരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. അടുത്തമാസം യുഎഇയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ തടയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ശിവസേന ഉദ്ധവ് വിഭാഗം എംപിയുടെ പ്രതികരണം.

അതേസമയം, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഉഭയകക്ഷി കായിക ബന്ധം വേണ്ടെന്ന തീരുമാനം തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. "മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകില്ല, അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനും അനുവദിക്കില്ല. എന്നാൽ, പുറത്തുനടക്കുന്ന ബഹുരാഷ്‌ട്ര ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ ഇരു ടീമും ഏറ്റുമുട്ടും" എന്നായിരുന്നു കായിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന. എന്നാല്‍, ബഹുരാഷ്‌ട്ര ടൂർണമെൻ്റുകളിലും പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ കളിക്കരുതെന്ന് എംപി പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി വ്യക്തമാക്കി.

ഏപ്രിൽ 22 ലെ പഹൽഗാം ആക്രമണത്തില്‍ പാകിസ്ഥാന് പങ്കുണ്ട്. ഭീകരവാദത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനെതിനെതിരെ ആഗോള തലത്തില്‍ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സന്ദേശവുമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയ പാർലമെൻ്ററി പ്രതിനിധി സംഘത്തില്‍ താനും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള മത്സരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകാനുള്ള തീരുമാനം തൻ്റെ മനസാക്ഷിക്ക് ഉള്‍ക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതാണെന്നും അവര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

"ഭീകരതയോട് സഹിഷ്‌ണുതയില്ലാത്ത ഒരു സന്ദേശം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാർലമെൻ്ററി പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ആഗോളതലത്തിൽ അയച്ചു, അതിൽ ഞാനും ഒരു അംഗമായിരുന്നു, പാകിസ്ഥാനെതിരെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഈ തീരുമാനം എനിക്കും എൻ്റെ മനസാക്ഷിക്കും പൂർണമായും സ്വീകാര്യമല്ല," കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവിന് അയച്ച കത്തിൽ പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി വ്യക്തമാക്കി.

കായിക മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം നിർബന്ധിച്ചതിൽ താൻ നിരാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. സ്പോർട്‌സ്‌മാൻ സ്‌പിരിറ്റിൻ്റെ മറവിൽ മത്സരം നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നത് ഭീകര രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളാനുള്ള ധാർമ്മിക ധൈര്യത്തിൻ്റെ അഭാവമാണെന്നും രാജ്യസഭാ എംപി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. "ദേശീയ താൽപര്യവും പൊതുവികാരവും കണക്കിലെടുത്ത്, എല്ലാ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും ആപ്പുകളിലും ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്, ഐടി മന്ത്രാലയം തടയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ & ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റിങ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ചുമതലയും നിങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതിനാൽ, മത്സരം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രക്ഷേപകരെ തടയണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു," അവർ വൈഷ്‌ണവിന് അയച്ച കത്തിൽ പറഞ്ഞു.

വർണവിവേചനകാലത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ബഹിഷ്‌കരണം, പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഒളിമ്പിക് ബഹിഷ്‌കരണങ്ങൾ, എല്ലാ അനുമതികളും നൽകിയിട്ടും പാകിസ്ഥാൻ ഹോക്കി ടീം ഇന്ത്യയിൽ ഏഷ്യാ ഹോക്കി കപ്പിൽ കളിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതെല്ലാം അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കായിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം കാപട്യം തുറന്നുകാട്ടുന്നുവെന്ന് ചതുർവേദി വിമര്‍ശിച്ചു.

പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും സംഘർഷം വർധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 1990-91 ൽ പാകിസ്ഥാൻ ഏഷ്യാ കപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും അവർ സർക്കാരിനെ ഓർമിപ്പിച്ചു. "ബിസിസിഐ പണമുണ്ടാക്കാൻ മാത്രം ഈ മത്സരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, ശപിക്കപ്പെട്ട പണമായിരിക്കും അത്, കാരണം പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെയും ശാപം ആ പണത്തിന് ഉണ്ടാകും," അവർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സെപ്റ്റംബർ 9 മുതൽ യുഎഇയിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും സെപ്റ്റംബർ 14 ന് ദുബായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ മത്സരത്തില്‍ ഏറ്റുമുട്ടും.

നിഷ്‌പക്ഷ വേദികളിൽപ്പോലും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലെ ദ്വിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയുണ്ടാവില്ലെന്നും ഏഷ്യ കപ്പ് പോലുള്ള ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ തടയില്ലെന്നും കായിക മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ നയം ഇന്ത്യയെ കൂടുതൽ ആക്രമണാത്മകമാക്കുന്നുവെന്നും അതിർത്തിയിലും കായികരംഗത്തും നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനെ തോൽപിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

