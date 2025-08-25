ETV Bharat / bharat

തെരുവ് നായകളെ ഭയന്ന് ആളുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങാത്ത ഒരു നഗരം, ഒടുവില്‍ രക്ഷകരായി ക്യുആര്‍ കോഡും ജിപിഎസും, കേരളത്തിനും മാതൃക - QR CODES TO TRACK DOG

സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ മുതല്‍ മുതിര്‍ന്ന വരെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരം തെരുവ് നായകളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, കേരളത്തിലും ഷിംലയില്‍ നടപ്പിലാക്കിയത് പോലെയുള്ള അത്യാധുനിക നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഏറിവരികയാണ്.

Stray dog with QR code (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2025 at 11:00 AM IST

ഷിംല: ആയിരക്കണക്കിന് തെരുവ് നായകള്‍ മൂലം ആളുകള്‍ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു നഗരമുണ്ട് ഇന്ത്യയില്‍. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഷിംലയാണ് തെരുവ് നായ്‌ക്കളുടെ ശല്യത്താല്‍ പൊറുതിമുട്ടുന്നത്. ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും നായകളുടെ ആക്രമണമാണെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ മുതല്‍ മുതിര്‍ന്നവര്‍ വരെ തെരുവ് നായ്‌ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകാറുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പല വഴികളും ഷിംല മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലാനുസൃത മാറ്റവും അത്യാധുനിക നടപടിയുമായും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഷിംല ഭരണകൂടം.

തെരുവ് നായ്‌ക്കളുടെ ശല്യം പ്രതിരോധിക്കാനായി അവയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ക്യുആര്‍ കോഡ് വഴി ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. ഇതുവഴി തെരുവ്‌ നായകളുടെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാനാകും. ഡിജിറ്റൽ ഐഡൻ്റിറ്റി നൽകി ഓരോ നായ്‌ക്കളെയും പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കാണ് ഷിംല മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ തീരുമാനം. ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നഗരമാണ് ഷിംല.

ഷിംല നഗരത്തിലെ 34 വാർഡുകളിലെയും ഓരോ തെരുവ് നായ്ക്കളിലും സ്‌മാർട്ട് കോളർ, ക്യുആർ കോഡ്, ജിപിഎസ് ട്രാക്കർ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനനത്തില്‍ നായ്‌ക്കളുടെ എണ്ണവും ആരോഗ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉടനടി അധികൃതര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കും. നായയുടെ ആക്രമണം തടയുക, വാക്‌സിനേഷൻ നിരീക്ഷണം, നഗരത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ എന്നിവയെല്ലാം ഇതുവഴി സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Dog bite cases in Himachal Pradesh (ETV Bharat)

ഈ കാമ്പയിലൂടെ നായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണവും വാക്‌സിനേഷനും സംഘടിപ്പിക്കും. ഓരോ നായ്‌ക്കളുടെയും ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡും തയ്യാറാക്കും. ഏതെല്ലാം നായയ്ക്ക് വാക്‌സിനേഷൻ നൽകിയെന്നും ആക്രമണകാരികളായ നായകള്‍ ഏതെല്ലാമെന്ന തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. തുടരെ ആക്രമിക്കുന്ന നായകളെ പിടികൂടി പ്രത്യേക കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും ഷിംല ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ഇവര്‍ക്കായി ഒരുക്കിയ കൂടുകളില്‍ പ്രത്യേകം പരിപാലിക്കുകയും മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.

സ്‌മാർട്ട് കോളർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?

'ഓരോ കോളറിനും ഒരു പ്രത്യേക ക്യുആർ കോഡും ജിപിഎസ് ട്രാക്കറും ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്യുആർ കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്‌താലുടൻ ആ നായയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ വിവരങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ലഭ്യമാകും. ജിപിഎസ് ട്രാക്കിങ് നായ്ക്കളുടെ സ്ഥാനം തത്സമയം അറിയാൻ കോർപ്പറേഷനെ സഹായിക്കും,' ഷിംല മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ വെറ്ററിനറി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫിസർ ഡോ. രാഹുൽ നേഗി പറഞ്ഞു.

ക്യുആർ കോഡിൻ്റെയും ജിപിഎസിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം

'ഈ ക്യുആർ കോഡ് വഴി ഓരോ നായയ്ക്കും ഡിജിറ്റൽ ഐഡി ലഭിക്കും. മൊബൈലിൽ നിന്ന് സ്‌കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, നായയുടെ പ്രായം, ഇനം, ആരോഗ്യം, വാക്‌സിനേഷൻ, വന്ധ്യംകരണ രേഖ, പെരുമാറ്റം (ആക്രമണാത്മകം) എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാകും. മഴ, തണുപ്പ്, ചൂട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്യുആർ കോഡ് നിർമിച്ചത്. ഓരോ നായയുടെയും സ്ഥാനം തത്സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആക്രമണകാരികളായ നായ്ക്കളെ തിരിച്ചറിയാനും കൃത്യസമയത്ത് നടപടിയെടുക്കാനും കഴിയും,' ഡോ. രാഹുൽ നേഗി പറഞ്ഞു

ഷിംല മേയറുടെ പ്രതികരണം

ഈ കാമ്പെയ്‌നിൽ നായ്ക്കളെ വാക്‌സിനേഷനും വന്ധ്യംകരണത്തിനും വിധേയമാക്കുക മാത്രമല്ല, അവയുടെ പൂർണ്ണമായ ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഷിംല മേയർ സുരേന്ദ്ര ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. ഏത് നായയ്ക്ക് വന്ധ്യംകരണം നടത്തി, ഏത് വാക്‌സിനേഷൻ നൽകി, ഏത് വാർഡിലാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കും. ഭാവിയിൽ, ആക്രമണകാരികളായ നായ്ക്കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റും, അതുവഴി ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും നായ്ക്കളുടെ നിരീക്ഷണവും നിലനിർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കേരളത്തിലും നായകളുടെ ആക്രമണം വര്‍ധിക്കുന്നു

തെരുവ് നായകളുടെ ആക്രമണം വര്‍ധിച്ച് വരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. പ്രതിദിനം 314 പേരെ കേരളത്തിൽ നായകടിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് പ്രതിരോധിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ തെരുവ്നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ കേസുകൾ ഇരട്ടിയായി. സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ മുതല്‍ മുതിര്‍ന്ന വരെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരം തെരുവ് നായകളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകാറുണ്ട്. പ്രഭാത നടത്തത്തിന് ഇറങ്ങുന്നവരെയും വിദ്യാര്‍ഥികളെയുമാണ് ഏറെയും ആക്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, കേരളത്തിലും ഷിംലയില്‍ നടപ്പിലാക്കിയത് പോലെയുള്ള അത്യാധുനിക നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഏറിവരികയാണ്.

Dog bite cases in Himachal Pradesh (ETV Bharat)
