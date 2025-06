ETV Bharat / bharat

ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരെ കൊല്ലാന്‍ ഭാര്യമാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്? - WHY WOMEN KILL HUSBAND

This year, at least six cases of women killing their husbands have been reported ( Graphics by Naveen Kumar M )