"മാപ്പ് പറയാൻ ഇന്ത്യയെ കിട്ടില്ല, ട്രംപ് ഉണ്ടാക്കിയ അപമാനം ഞങ്ങള് മറക്കില്ല", അമേരിക്കയെ കടന്നാക്രമിച്ച് ശശി തരൂര്
ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാപ്പ് പറയേണ്ട സ്ഥിതിയോ, ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥയോ ഇല്ലെന്നും സ്വന്തം പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും തരൂര് പറഞ്ഞു.
Published : September 8, 2025 at 9:57 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ 50 ശതമാനം താരിഫ് ഏര്പ്പെടുത്തിയ അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെയും പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനെതിരെയും രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി കോണ്ഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂര്. റഷ്യയോടുള്ള നിലപാടിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ദിവസം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുമെന്ന യുഎസ് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നിക്കിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാപ്പ് പറയേണ്ട സ്ഥിതിയോ, ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥയോ ഇല്ലെന്നും സ്വന്തം പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും തരൂര് പറഞ്ഞു.
"ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യ വളരെ പക്വതയോടെയാണ് പെരുമാറിയത്," തരൂർ പറഞ്ഞു. മുൻകാല യുഎസ് ഭരണകൂടങ്ങൾ പോലും ആഗോള വില സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനായി റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചൈന, തുർക്കി, യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ റഷ്യയുടെ ഖജനാവിലേക്ക് കൂടുതൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് വിചിത്രം ആണെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു.
#WATCH | Thiruvananthapuram: On US Commerce Secretary Howard Lutnick's remarks, Congress MP Shashi Tharoor says, " i don't think we have anything to say sorry about at all. india has behaved with a great deal of maturity on all of this. also, don't forget that trade with russia… pic.twitter.com/Ppdzi4A9uE— ANI (@ANI) September 7, 2025
"ചൈന നമ്മളേക്കാൾ കൂടുതൽ റഷ്യൻ എണ്ണയും വാതകവും വാങ്ങുന്നു. തുർക്കി നമ്മളേക്കാൾ കൂടുതൽ റഷ്യൻ എണ്ണയും വാതകവും വാങ്ങുന്നു. യൂറോപ്പ് എണ്ണയും വാതകവും വാങ്ങുന്നില്ല, പക്ഷേ അവർ മറ്റ് റഷ്യൻ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നു, അതിനാൽ അവർ നമ്മളേക്കാൾ കൂടുതൽ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ റഷ്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റഷ്യൻ യുദ്ധശ്രമത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നമ്മൾ മാത്രം ഒറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നത് വിചിത്രമായി തോന്നുന്നു," എന്ന് അമേരിക്കയെ വിമര്ശിച്ച് തരൂര് പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കൻ നയത്തിലെ തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് നമുക്കെതിരെ കൂടുതല് താരിഫ് ചുമത്തിയത്. ഇത് ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെപ്പോലെ തന്നെ നമ്മളും ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രമാണെന്ന് മിസ്റ്റർ ലുട്നിക് മനസിലാക്കണമെന്ന് താൻ കരുതുന്നു. അവർക്ക് സ്വന്തം പരമാധികാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം, നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം പരമാധികാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നും ശശി തരൂര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധം നല്ല രീതിയില് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രതികരണത്തോടും തരൂര് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിച്ചെങ്കിലും, ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സർക്കാരുകളും നയതന്ത്രജ്ഞരും ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവകൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ മേൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് പൂർണമായും മറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും തരൂര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
#WATCH | Thiruvananthapuram: On PM Modi's response to US President Donald Trump speaking positively on India-US relationship, Congress MP Shashi Tharoor says, " the prime minister was very quick to respond, and the foreign minister has also underscored the importance of the basic… pic.twitter.com/KCi1ZcjBPh— ANI (@ANI) September 8, 2025
ട്രംപിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായ അപമാനം അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "50 ശതമാനം തീരുവയോ അല്ലെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം പ്രസിഡൻ്റിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ അപമാനങ്ങളോ നമുക്ക് പൂർണമായും മറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല" തരൂർ പറഞ്ഞു.
"ട്രംപിന് വളരെ മൃദുലമായ സ്വഭാവമുണ്ട്, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചില വേദനകളും അപമാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 50 ശതമാനം താരിഫുകൾ ഇതിനകം തന്നെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് തരൂര് രംഗത്തെത്തി, വളരെ ന്യായമായ നടപടിയാണെന്നും ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുമെന്നും എല്ലാവർക്കും മികച്ചതായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) നിരക്ക് സ്ലാബുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വർഷങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും തരൂർ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
#WATCH | Thiruvananthapuram: On GST reforms, Congress MP Shashi Tharoor says, " ...now i think it's a much fairer system and we hope it'll be much better for everyone."— ANI (@ANI) September 7, 2025
"we in the congress party have been asking for this for many years. i think our leaders have been flagging the… pic.twitter.com/0qyf3wzqpw
ഹോവാർഡ് ലുട്നിക്കിൻ്റെ പ്രസ്താവന
റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയെ സമീപിച്ച് ക്ഷമാപണം നടത്തുമെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ഒരു കരാർ തേടുമെന്നും അവകാശപ്പെട്ട് യുഎസ് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നിക് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പുതിയൊരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. "ഇന്ത്യയുമായി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കരാറുണ്ടോ അതോ കുറഞ്ഞ നിരക്കുകൾ (താരിഫുകൾ) പിൻവലിക്കുന്നതിലേക്ക് പിന്മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ?" എന്ന് ബ്ലൂംബെർഗ് അവതാരകൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയായി, യുഎസിനുമേൽ പ്രതികാര താരിഫുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം കാനഡ ഒടുവിൽ വഴങ്ങിയതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ലുട്നിക് ഉദ്ധരിച്ചു. ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയും തങ്ങളോട് വഴങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അതെ, ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകും, അവർ ക്ഷമ ചോദിക്കും. അവർ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും, മോദിയെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹമായിരിക്കും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടരുന്നതിന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ 50 ശതമാനം താരിഫും, 25 ശതമാനം പരസ്പര നികുതിയും, പിഴയായി 25 ശതമാനം കൂടിയും ചുമത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്, ആഗോള വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം തുടരുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
