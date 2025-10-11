ETV Bharat / bharat

പ്രായം 50, പ്രിയം ബൈക്കിനോട്; ജീവിത വെല്ലുവിളികളെ റൈഡില്‍ തോല്‍പ്പിച്ച് ശാലിനി ശര്‍മ്മ

ജീവിത വെല്ലുവിളികളെ റൈഡിലൂടെ തോല്‍പ്പിച്ചൊരു 50കാരി. ചണ്ഡീഗഡുകാരി ശാലിനി ശര്‍മയ്‌ക്ക് എന്നും പ്രിയം ബൈക്കുകളോട്. അറിയാം ശാലിനി ശര്‍മ്മയെന്ന് റൈഡറെ...

ADVENTURE SPORTS BIKING WOMAN BIKER HEALS THROUGH RIDING WOMAN ACHIEVER SUCCESS STORY CHANDIGARH BIKER SHALINI
Shalini Sharma (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 11, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
ചണ്ഡീഗഡ്: ജീവിതം എപ്പോഴും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ചിലർ അതിനെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകും, മറ്റു ചിലർ വിധിയെന്ന് പഴിച്ച് തളർന്നിരിക്കും. എന്നാൽ വെല്ലുവിളികളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചവരും നമ്മുക്കിടയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കഥയാണിത്.

50 വയസുകാരിയായ ബൈക്ക് റൈഡർ ശാലിനി ശർമ്മയാണ് ഇവിടുത്തെ താരം. ഏകദേശം 20 വർഷമായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചണ്ഡീഗഡിൽ താമസിക്കുകയാണിവർ. ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്‌ത് മടങ്ങിവരും. മിത്രാൻ ദി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മണ്ഡലി എന്ന ബൈക്ക് റൈഡർ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചത് ശാലിനിയാണ്. ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു കഥയുണ്ട്. വലിയൊരു പ്രചോദനമുണ്ട്.

ബൈക്ക് യാത്രിക ശാലിനി ശർമ്മ (ETV Bharat)

ബൈക്കിനോട് ഇഷ്‌ടം തുടങ്ങുന്നത് പത്താം വയസിൽ: പത്ത് വയസ് മുതല്‍ ബൈക്കിനോട് വളരെ പ്രിയമായിരുന്നു ശാലിനി ശർമ്മയ്‌ക്ക്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും പാഴാക്കിയില്ല. ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. ആ സമയത്ത് ലൂണ, സ്‌കൂട്ടർ, ബൈക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഓടിക്കാനുള്ള അവസരം പാഴാക്കാറില്ലെന്ന് ശാലിനി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയിരിക്കേയാണ് വിവാഹിതയായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേയ്‌ക്ക് പോകുന്നത്.

പിന്നീട് കുടുംബവും കുട്ടികളുമായപ്പോള്‍ ബൈക്ക് റൈഡിങ്ങില്‍ നിന്നും അല്‍പമൊന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കേണ്ടി വന്നു. മകന്‍റെ ജന്മമാകട്ടെ ശാലിനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് വേദനകളായിരുന്നു. പ്രസവ സമയത്ത് ഡോക്‌ടര്‍ക്ക് സംഭവിച്ച കൈപ്പിഴവ്. കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറില്‍ രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമായി. ചികിത്സയിലൂടെ ഭേദപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് വയസ് വരെയുള്ളൂ മകന് ആയുസെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാരും വിധിയെഴുതി.

തളരാത്ത തീരുമാനം: എന്നാൽ ശാലിനി ശർമ്മ ഇതില്ലൊന്നും തളർന്നില്ല. ഡോക്‌ടമാർ എഴുതിയ വിധിയെ സ്‌നേഹം കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തു. മകന് വേണ്ട ഭക്ഷണവും മരുന്നു മറ്റും കൃത്യസമയത്ത് നല്‍കി. 24 മണിക്കൂറും മകൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തിരുന്നു ശുശ്രൂഷിച്ചു. ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതിയും മകന് വേണ്ടി ശാലിനി മാറ്റിവച്ചു.

എന്നാല്‍ ശാലിനിയുടെ മകൻ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചു. ശേഷം 2023ല്‍ കുട്ടി മരിച്ചു. മകൻ്റെ വിയോഗം ശാലിനിയെ തളർത്തിയെങ്കിലും ഭർത്താവിൻ്റെ പിന്തുണ കൊണ്ട് വേദന മറികടക്കാൻ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബൈക്ക് യാത്രയ്‌ക്ക് വീണ്ടും തുടക്കമിട്ടു.

ശാലിനി മകനോടൊപ്പം (ETV Bharat)

ബൈക്ക് റൈഡർ ഗ്രൂപ്പ്: ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കമൽ ശർമ്മയാണ് ശാലിനിയുടെ ഭർത്താവ്. അങ്ങനെ ബൈക്ക് സവാരി പുനരാരംഭിക്കുകയും ചണ്ഡീഗഡിലെ തെരുവുകളിലൂടെ ചീറിപ്പായാന്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. മകൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവിതം അവസാനിച്ചുവെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ ഭർത്താവ് പിന്തുണ നൽകുകയും കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്‌തൂവെന്ന് ശാലിനി പറഞ്ഞു.

പിന്നീട് സ്വന്തമായി ബൈക്ക് റൈഡർ ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കി. 85 സ്ത്രീകളും പുരുഷമാരും അടങ്ങുന്ന മിത്രാൻ ദി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മണ്ഡലി ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ന് പ്രശസ്‌തമാണ്. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനം തീരുമാനിക്കുകയും ഒരു കൂട്ടമായി ബൈക്കിൽ യാത്ര ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും.

ബൈക്ക് യാത്രിക ശാലിനി ശർമ്മ (ETV Bharat)

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവം: ബൈക്ക് റൈഡിങ്ങിന് പുറമെ, ശാലിനി ശർമ്മ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വളരെ സജീവമാണ്. ബൈക്ക് റൈഡും ഗ്രൂപ്പ് ചിത്രങ്ങളും മറ്റും സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യാൻ ശാലിനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. റീലുകളും മറ്റും ചെയ്‌ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലും മിടുക്കിയാണിവർ. കൂടുതലും ഹിന്ദി, പഞ്ചാബി ഗാനങ്ങൾക്കാണ് ചുവട് വയ്‌ക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ജീവിതം നയിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം നന്നായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹോബി പിന്തുടരണമെന്നാണ് ശാലിനിയുടെ അഭിപ്രായം.

