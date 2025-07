ETV Bharat / bharat

ഈ നടപ്പ് അഭിമാനത്തോടെ; ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികള്‍ ഫാഷന്‍ ഷോ വേദിയില്‍ - SEX WORKERS TO WALK KOLKATA RAMP

This Sunday evening, they will claim the stage, not as outcasts, but as 'icons'. ( ETV Bharat )