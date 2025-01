ETV Bharat / bharat

ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞ്; നിരവധി ട്രെയിനുകള്‍ വൈകുന്നു, യാത്രക്കാര്‍ ദുരിതത്തില്‍ - SEVERAL TRAINS DELAYED AS DENSE FOG

Several trains delayed as dense fog covers parts of North India ( ETV Bharat )