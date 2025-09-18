ഉത്തരാഖണ്ഡില് മണ്ണിടിച്ചിൽ: 12 പേരെ കാണാതായി; രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊര്ജിതം
കനത്ത മഴയില് ഉത്തരാഖണ്ഡിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലില് വ്യാപക നാശം. കാണാതായവര്ക്കായുള്ള തെരച്ചില് പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി.
Published : September 18, 2025 at 1:10 PM IST
ഡെറാഡൂണ്: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി ജില്ലയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ 12 പേരെ കാണാതായി. ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബര് 17) രാത്രിയോടെയുണ്ടായ അതിശക്തമായ മഴയിലും തുടർന്നുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിലുമാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ ആറ് കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു.
പ്രദേശത്ത് തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. നാശനഷ്ടങ്ങളുടെയും ആളപായത്തിൻ്റെയും വ്യാപ്തി ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് സന്ദീപ് തിവാരി വ്യക്തമാക്കി. എസ്ഡിആർഎഫ്, എൻഡിആർഎഫ്, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എന്നീ സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് പ്രദേശത്ത് തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രണ്ട് പേരെ ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തു.
സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിങ് ധാമി അതീവ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നും പുഷ്കർ സിങ് ധാമി വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. ആംബുലൻസുകളും മെഡിക്കൽ സംഘവും സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഇതുവരെ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചമോലിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.
മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് മോക്ഷ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിനും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കാരണമായത്. നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും വീടുകൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ അറിയിച്ചു. പ്രദേശത്ത് തുടർച്ചയായ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള് തുടരുന്നുണ്ട്.
കാണാതായവരുടെ വിവരങ്ങൾ
കുന്ത്രി ഫലി ഗ്രാമം:
- ബൽവന്ത് സിങിൻ്റെ മകൻ കുൻവർ സിങ് (ഏകദേശം 42 വയസ്)
- കുൻവർ സിങ്ങിൻ്റെ ഭാര്യ കാന്ത ദേവി (38)
- കുൻവർ സിങിൻ്റെ മകൻ വിശാൽ
- കുതാൽ സിങിൻ്റെ മകൻ നരേന്ദ്ര സിങ് (40)
- ഖയാലി റാമിൻ്റെ മകൻ ജഗ്ദംബ പ്രസാദ് (70)
- ജഗ്ദംബ പ്രസാദിൻ്റെ ഭാര്യ ഭാഗ ദേവി (65)
- ദിൽബർ സിങിൻ്റെ ഭാര്യ ദേവേശ്വരി ദേവി (65)
- വികാസ്
ധർമ്മ ഗ്രാമം
- ചന്ദ്ര സിങിൻ്റെ മകൻ ഗുമൻ സിങ് (75 വയസ്)
- വിക്രം സിങിൻ്റെ ഭാര്യ മമത ദേവി (38 വയസ്)
എന്നിവരെയാണ് കാണാതായതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കൂടാതെ രണ്ട് പേരുടെ വിവരങ്ങള് ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. തുടർച്ചയായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഡെറാഡൂണിലെ സഹസ്രധാരയിൽ ഉണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം. അന്നത്തെ അപകടത്തിൽ റോഡുകൾ ഒഴുകിപ്പോകുകയും കടകളും വീടുകളും രണ്ട് പ്രധാന പാലങ്ങളും തകരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പിത്തോറഗഡിലും നൈനിറ്റാളിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 15 പേർ മരിച്ചു
തിങ്കളാഴ്ച (സെപ്റ്റംബര് 15) രാത്രി ആരംഭിച്ച മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പിത്തോറഗഡിലും നൈനിറ്റാളിലുമായി 15 ലധികം പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. 900ത്തിലധികം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.
മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും രൂക്ഷമായത്. സംസ്ഥാന അടിയന്തര പ്രവർത്തന സംഘത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഡെറാഡൂണിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. 16ഓളം പേരെ നിലവിൽ കാണാനില്ലെന്നും 900ത്തിലധികം പേരെ ഇതിനോടകം രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.
Also Read: മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ കനത്ത മഴ; ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ 15 ലധികം മരണം, 900 പേരെ രക്ഷപെടുത്തി