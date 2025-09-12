ETV Bharat / bharat

സിക്കിമിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ; നാല് പേർ മരിച്ചു, കാണാതായ 3 പേര്‍ക്കായി തെരച്ചിൽ ഊര്‍ജിതം

സിക്കിമിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ മൂന്ന് പേരെ കാണാതായി. ഇവര്‍ക്കായുള്ള തെരച്ചില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. അപകടത്തില്‍ നാല് പേരാണ് മരിച്ചത്.

SIKKIM LANDSLIDE സിക്കിമിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ LANDSLIDE Landslide Death In Sikkim
Landslide Area In Sikkim. (ANI Videograb/Sikkim Police)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2025 at 11:59 AM IST

ഗാങ്‌ടോക്ക്: പശ്ചിമ സിക്കിമിലെ യാങ്‌താങിലെ അപ്പർ റിംബി മേഖലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു. മൂന്ന് പേരെ കാണാതായി. ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബർ 11) രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ പൊലീസും സുരക്ഷാസേനയും സ്ഥലത്തെത്തി. അപ്പോഴേക്കും സ്ഥലത്ത് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

മണ്ണിടിച്ചിലിൽ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചെന്ന് എസ്‌പി ഗെയ്‌സിങ് ഷെറിങ് ഷെർപ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് എസ്‌എസ്‌ബിയുടെ (സുരക്ഷ സേന) സഹായത്തോടെ അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങി കിടന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക എന്നത് ഏറെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസും നാട്ടുകാരും എസ്‌എസ്‌ബിയും ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മരക്കഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് താത്‌ക്കാലിക പാലം നിർമ്മിച്ചു. ഈ പാലത്തിലൂടെ കടന്നുചെന്ന് പരിക്കേറ്റവരെയും കുടുങ്ങിക്കിടന്നവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ രണ്ട് സ്‌ത്രീകളെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചൂവെന്നും എസ്‌പി ഷെറിങ് ഷെർപ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടും ഒരാൾ ചികിത്സക്കിടെ മരിച്ചുവെന്നും എസ്‌പി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു സ്‌ത്രീയുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. കാണാതായ മൂന്ന് പേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എസ്‌പി ഷെറിങ് ഷെർപ പറഞ്ഞു.

സിക്കിമിൽ തന്നെയുണ്ടായ സമാന സംഭവം: കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ സിക്കിമിലെ ചാറ്റെനിൽ സൈനിക ക്യാമ്പിലും സമാനമായ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുരന്തത്തിൽ ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ് ജവാന്മാരെ കാണാതായി. പൊലീസിൻ്റെയും സുരക്ഷാ സേനയുടെയും ദീർഘനേരത്തെ തെരച്ചിലിനും പരിശ്രമങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ സൈനികരിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി.

കനത്ത മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം സിക്കിമിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളാണ് വെള്ളക്കെട്ടിലായത്. ചാറ്റെനിൽ എത്തിയ വിനോദ സഞ്ചാരികളും പല ഭാഗത്തായി കുടുങ്ങി. തുടർന്ന് സുരക്ഷാ സേനയുടെ സഹായത്തോടെ എല്ലാ വിനോദ സഞ്ചാരികളെയും ദുരന്ത മേഖലയിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്‌റ്ററും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി. ദുരന്ത മേഖലകളിലുള്ള നിരവധി ആളുകളെ സുരക്ഷിതയിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

SIKKIM LANDSLIDEസിക്കിമിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽLANDSLIDELANDSLIDE DEATH IN SIKKIMLANDSLIDE IN SIKKIM

