ശ്രീനഗര്: ജമ്മു കശ്മീരിലെ മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം 30 ആയി. കത്രയിലെ വൈഷ്ണോ ദേവീക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിലാണ് നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. അപകടത്തില് 21 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മേഖലയില് സൈന്യമടക്കം രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പലയിടത്തും നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ വൻ നാശനഷ്ടമാണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജമ്മുവിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കനത്ത മഴയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം റോഡുകളും പാലങ്ങളും തകർന്നു. പല വീടുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
Rescuing lives, restoring hope — the #IndianArmy on Ground!@RisingStarCorps Continuing #FloodRelief in #Jammu, rescued civilians from Garhi Garh, #RSPura, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology (SKUAST), Sohanjana & Mangu Chak areas of #Jammu— PRO Defence Jammu (@prodefencejammu) August 26, 2025
As rescue… pic.twitter.com/2eIgQnZucC
തീർഥാടനത്തിന് താത്കാലിക നിരോധനം: വൈഷ്ണോദേവീക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള തീർഥാടനം കനത്ത മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം നിർത്തിവച്ചു. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ 9 പേർ മരിക്കുകയും 21 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പലയിടത്തും മൊബൈൽ ടവറുകളും വൈദ്യുതി തൂണുകളും തകര്ന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് ഫോൺ - ഇൻ്റർനെറ്റ് ബന്ധവും താറുമാറായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
മേഖലയില് മഴ തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. പ്രകൃതി ദുരന്ത സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് നിരവധി പേരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ജമ്മു-ശ്രീനഗർ, കിഷ്ത്വാർ-ദോഡ ഹൈവേകളിലെ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു.
#WhiteKnightCorps | #HADR #JammuFloods— PRO Defence Jammu (@prodefencejammu) August 26, 2025
Relief Operations: 26 Aug 25#Katra
Three Relief Columns of @Whiteknight_IA have swiftly mobilised in rescue & relief operations in and around #Katra (J&K). One Column is assisting in saving lives in Ardhkuwari, Katra, One relief column…
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം: കത്രയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടരുകയാണ്. സൈന്യത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സംഘങ്ങളെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജമ്മുവിലെ പ്രതിരോധ വക്താവ് അറിയിച്ചു. ആളുകളെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിരോധ വക്താവ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റ് 14ന് കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയിലെ ചിസോട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ 65 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തീർഥാടകരായിരുന്നു. 100ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. നിലവിൽ ജമ്മുവിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും തുടരുകയാണ്.
കിഷ്ത്വാർ, ദോഡ, രജൗരി ജില്ലകളിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. റാംനഗർ-ഉധംപൂർ, ജംഗൽവാർ-തത്ത്രി റോഡുകൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ മൂലം തടസപ്പെട്ടു. ചെനാബ് നദിയിലും സാംബയിലെ ബസന്തർ നദിയിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു.
Jai Mata Di— Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) August 26, 2025
In view of the landslide incident at Adhkwari, a dedicated Helpline Desk has been established at E&R Niharika. May contact for the updates.
Call/whatsApp:
+91 9906019460
+91 9906019446
+91 9103491554#yatraupdate #VaishnoDeviYatra #Helpline
3,500ലധികം പേരെ മാറ്റിപാർപ്പിച്ചു: സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായ മഴയിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായി. അതേസമയം 3,500ലധികം താമസക്കാരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചൂവെന്ന് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം, പൊലീസ്, എൻഡിആർഎഫ്, എസ്ഡിആർഎഫ്, ഇന്ത്യൻ ആർമി, പ്രാദേശിക സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.
22 ട്രെയിനുകള് റദ്ദാക്കി: ജമ്മു കശ്മീരിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 22 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയെന്ന് നോർത്ത് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. 27 ട്രെയിനുകളുടെ സര്വീസ് താത്ക്കാലികമായി നിർത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ജമ്മു, കത്ര സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ട്രെയിനുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്.
ഇന്നലെ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പത്താൻകോട്ടിനും കന്ദ്രോറിക്കും ഇടയിലുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസുകളും നിർത്തിവച്ചു. റദ്ദാക്കിയ 22 ട്രെയിനുകളിൽ 9 എണ്ണം വൈഷ്ണോ ദേവീക്ഷേത്രം സ്റ്റേഷന് വഴി തിരിച്ച് വിട്ടുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഫിറോസ്പൂർ, മണ്ട, ചക് രഖ്വാലൻ, പത്താൻകോട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 27 ട്രെയിനുകൾ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. എന്നാല് കത്ര-ശ്രീനഗർ പാതയിൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ തുടരുന്നുമെന്ന് നോർത്ത് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.
സ്ഥിതി ഗുരുതരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി: സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള. അടിയന്തര യോഗം ചേരുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. ആളുകളെ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേയ്ക്ക് മാറ്റണമെന്നും ദുരിതബാധിതർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം, വെള്ളം, മരുന്ന് തുടങ്ങിയ വേഗത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തില് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷായും പ്രതികരണം നടത്തി.ജമ്മു കശ്മീരിലെ വൈഷ്ണോദേവീ യാത്രാ പാതയില് കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിൽ അങ്ങേയറ്റം ദാരുണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് താൻ ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ ജിയുമായും സംസാരിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി എൻഡിആർഎഫ് സംഘം എത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुःखद है। इस सम्बन्ध में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से बात की। घायलों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ…— Amit Shah (@AmitShah) August 26, 2025
ജാഗ്രത നിർദേശം: മണ്ണിടിച്ചിൽ കണക്കിലെടുത്ത് ഹെൽപ്പ്ലൈൻ ഡെസ്ക് സ്ഥാപിച്ചതായി വൈഷ്ണോ ദേവീക്ഷേത്ര ബോർഡ് അറിയിച്ചു. +91 9906019460 +91 9906019446 +91 9103491554, എന്ന മ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ബോർഡ് എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
ലേ, കാർഗിൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കിഷ്ത്വാർ, ദോഡ, റംബാൻ, റിയാസി, കത്തുവ, പത്താൻകോട്ട്, ഉധംപൂർ, ലഡാക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേരത്തെ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (എംഇടി) റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നും മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ഭരണകൂടം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പരീക്ഷയിൽ മാറ്റം: ജമ്മു കശ്മീർ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഇന്ന് നടക്കാനിരുന്ന 10, 11 ക്ലാസുകളിലെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും നിർത്തിവച്ചു. കൂടാതെ, ബിഎസ്എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സുരക്ഷാ സേനയിലെ കോൺസ്റ്റബിൾമാരുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് കാമ്പെയ്നും ജമ്മുവിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചു.
