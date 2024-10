ETV Bharat / bharat

രാജസ്ഥാനിൽ ബസ് ടെമ്പോയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു; 9 കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 12 പേർ മരിച്ചു, മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്

Drivers passing by halted their vehicles immediately and alerted the police about the incident. ( ETV Bharat )