ജമ്മു കശ്‌മീരിനെ നടുക്കി വീണ്ടും മേഘവിസ്ഫോടനം; അഞ്ച് കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 11 പേർ മരിച്ചു - CLOUDBURST IN KASHMIR

റിയാസിലെ മഹോറിലെ ഭദ്ദാർ ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ അഞ്ച് കുട്ടികള്‍ ഉൾപ്പെടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏഴ് പേരാണ് മരിച്ചത്.

RAMBAN CLOUDBURST JAMMU KASHMIR WEATHER JK FLASH FLOOD HEAVY RAIN
File photo of a rescue operation after a cloudburst (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2025 at 11:39 AM IST

ശ്രീനഗർ: ജമ്മുകശ്‌മീരിലെ റിയാസി, റംബാൻ ജില്ലകളിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലും മേഘവിസ്ഫോടനത്തിലുമായി 11 പേര്‍ മരിച്ചു. അഞ്ച് കുട്ടികള്‍ അടക്കം 11 പേരാണ് മരിച്ചതെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. റിയാസിലെ മഹോറിലെ ഭദ്ദാർ ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ അഞ്ച് കുട്ടികള്‍ ഉൾപ്പെടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏഴ് പേരാണ് മരിച്ചത്.

നസീർ അഹമ്മദ് റാഹി (38), നസീർ അഹമ്മദിൻ്റ ഭാര്യ (35) വസാര ബാനോ, ബിലാൽ അഹമ്മദ് (12), മുഹമ്മദ് മുസ്‌തഫ (10), മുഹമ്മദ് ആദിൽ (8), മുഹമ്മദ് മുബാറക് (6), മുഹമ്മദ് വസീം (4) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. രാജ്‌ഗഡ് പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു, ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഒരാളെ ഇപ്പോഴും കാണാനില്ലെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. പൊലീസ്, ഭരണകൂടം, എസ്‌ഡിആർഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സംയുക്തമായി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുകയാണ്.

ജമ്മു കശ്‌മീർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ, മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള തുടങ്ങിയവർ സംഭവത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. കാണാതായവർക്കായി തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. രാജ്‌ഗഡ് പ്രദേശത്തുണ്ടായ കനത്ത മഴയും മേഘവിസ്ഫോടനവും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അടിയന്തര സഹായം നൽകും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓഗസ്‌റ്റ് 26 ന് റിയാസി ജില്ലയിലെ പ്രദേശമായ കത്രയിലെ വൈഷ്‌ണോ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധിപേര്‍ മരിച്ചിരുന്നു. 35 ഭക്തർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ഡസൻ കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌ത വലിയ അപകടമായിരുന്നു അത്. അതേ ദിവസം തന്നെ ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ദോഡ ജില്ലയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് നാല് പേർ മരിച്ചു.

ഓഗസ്‌റ്റ് 14ന് മച്ചൈൽ മാതാ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ചിസോട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ 60 ലധികം പേർ മരിച്ചു, നിരവധി പേരെ കാണാതായി, നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ജമ്മുകശ്‌മീരിലും നിരവധി വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്നുണ്ട്. പേമാരിയെ തുടര്‍ന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലുകളും ജീവഹാനിക്ക് കാരണമായി.

വൈഷ്‌ണോ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് തീർഥാടനത്തിന് അനുമതി നൽകിയതിന് ജമ്മുകശ്‌മീർ ലെഫ് മനോജ് സിൻഹയെ സർക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തില്‍ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി. ഇതിനിടയിൽ, വൈഷ്ണോ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കാൻ മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയമിക്കാൻ സിൻഹ ഉത്തരവിട്ടു. ജമ്മുകശ്‌മീർ ജലശക്തി വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഷലീൻ കബ്ര, ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണർ ജമ്മു പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ ജനറൽ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ സംഘത്തെ നയിക്കുമെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ശ്രീ മാതാ വൈഷ്ണോ ദേവി ക്ഷേത്ര ബോർഡിൻ്റെ (SMVDSB) ചെയർമാൻ കൂടിയായ എൽ.ജി. സിൻഹയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

