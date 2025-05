ETV Bharat / bharat

"മോദി അങ്കിൾ, നിങ്ങളാണ് എന്‍റെ ഹീറോ...", ഏഴ് വയസുകാരൻ്റെ വീഡിയോ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു - SEVEN YEAR OLD BOY MESSAGE TO MODI

അരീബ് ബുഖാരി ( ETV Bharat )