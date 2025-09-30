'കരൂർ ദുരന്തത്തിന് പിന്നിൽ സെന്തിൽ ബാലാജി'; ടിവികെ പ്രാദേശിക നേതാവിൻ്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്
കരൂർ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ ടിവികെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കണ്ടെടുത്ത ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ മുൻ ഡിഎംകെ മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്.
Published : September 30, 2025 at 1:39 PM IST
ചെന്നൈ: കരൂർ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ ജീവനൊടുക്കി ടിവികെ പ്രാദേശിക നേതാവ്. ടിവികെ വിർപ്പട്ടു ഗ്രാമം (വില്ലുപുരം ജില്ല) ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി അയ്യപ്പനാണ് (50) ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഇയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത കുറിപ്പിൽ മുൻ ഡിഎംകെ മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്.
'വിജയ് കരൂർ ജില്ല സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് മതിയായ പൊലീസ് സുരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിജയ് ആരാധകർ ഇതിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചു. സെന്തിൽ ബാലാജി കാരണമാണ് ഈ ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. പൊലീസും അതിൽ പങ്കാളികളാണ്. സെന്തിൽ ബാലാജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കണം.
എന്നാണ് കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസാണ് ഇയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോണും കത്തും കണ്ടെടുത്തത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വില്ലുപുരം ജില്ലയിലെ മയിലം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വല്ലം യൂണിയന് കീഴിലുള്ള വീർപ്പട്ടു ഗ്രാമമാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വദേശം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെന്നൈയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇയാള് ഇടക്കിടെ അമ്മയെ സന്ദർശിക്കാൻ വില്ലുപുരത്തെ വീർപ്പട്ടു ഗ്രാമത്തിൽ എത്താറുണ്ടായിരുന്നു.
മൂന്ന് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാണ് ഇദ്ദേഹം അമ്മയെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയത്. വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്താണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. വീട്ടിലെത്തിയ അമ്മയാണ് സംഭവം ആദ്യം കണ്ടത്. അമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ അയൽക്കാർ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു. തുടർന്ന് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.
സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ ജിഞ്ചി പൊലീസ് അയ്യപ്പൻ്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മുണ്ടിയമ്പാക്കം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു. ഇതിനിടെ 41 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ ഒരു ടിവികെ നേതാവിനെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ടിവികെ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകനെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മനപ്പൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ, പൊതു ഉത്തരവുകൾ ലംഘിക്കുക എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് കേസെടുത്തത്. നിരവധി ടിവികെ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആനന്ദ്, ജോയിൻ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിർമ്മൽകുമാർ എന്നിവരാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റു നേതാക്കള്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയ 25 പേർക്കെതിരെയും പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അയ്യപ്പൻ എഴുതിയതായി പറയപ്പെടുന്ന കത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സെന്തിൽ ബാലാജി മുൻ ഡിഎംകെ മന്ത്രിയാണ്. 2019 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2021 ലെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോയമ്പത്തൂർ, തിരുപ്പൂർ, കരൂർ, നാമക്കൽ ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കൊങ്കു മേഖലയിൽ ഡിഎംകെ നേടിയ വൻ വിജയത്തിൽ സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
