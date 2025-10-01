കരൂർ ദുരന്തം; ആരോപണങ്ങള് തള്ളി സെന്തിൽ ബാലാജി, പ്രചാരണം നിർത്തിവച്ച് വിജയ്
കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ ആരോപണങ്ങള് തള്ളി ഡിഎംകെ മുൻ മന്ത്രി. പൊലീസ് പറഞ്ഞത് കേള്ക്കാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയതും ജനറേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തതും ടിവികെ പ്രവർത്തകരെന്ന് സെന്തിൽ ബാലാജി. പ്രചാരണം രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ച് വിജയ്.
Published : October 1, 2025 at 8:55 PM IST
കരൂർ(തമിഴ്നാട്): കരൂർ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു പകരം സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാണ് വിജയ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുൻ ഡിഎംകെ മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജി. ടിവികെ നേതാവ് വിജയ് അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സെന്തിൽ ബാലാജി ആരോപിച്ചു. പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് വിജയ്യെ സെന്തിൽ ബാലാജി കടന്നാക്രമിച്ചത്.
"കരൂരിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ദുരന്തം സംഭവിച്ചത് വളരെ ഭയാനകമാണ്. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ആർക്കും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എൻ്റെ 29 വർഷത്തെ പൊതുജീവിതത്തിൽ ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം ഇനി എവിടെയും സംഭവിക്കരുത്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ദുരിതബാധിതരെ ഞങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ദുരിതബാധിതർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കരൂരിൽ ഇതിനുമുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇത്തരമൊരു ദാരുണമായ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായാലും, ഇത് വീണ്ടും സംഭവിക്കരുത്. ദുരിതബാധിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഉടൻ എത്തിയതിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കരൂരിലെ സംഭവത്തെ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി കാണുന്നില്ല. ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്, ഇത് വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിക്കണം''- സെന്തിൽ ബാലാജി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
പൊലീസിൻ്റെ നിർദേശം അവഗണിച്ച് വിജയ് മുന്നോട്ട് പോയി. വിജയ്യുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ജനാലകൾ അടച്ച് ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടം കൂടുതലായിരുന്നതിനാൽ, പൊലീസ് വിജയ്യോട് തൻ്റെ വാഹനം 50 മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നിർത്താൻ ഉപദേശിച്ചു. പക്ഷേ, അവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ലെന്നും സെന്തിൽ ബാലാജി പറഞ്ഞു.
ആയിരത്തിലധികം ആളുകള് തിങ്ങി നിറഞ്ഞതിനാൽ തിരക്ക് വർധിച്ചു. ഇതാണ് അപകടത്തിന് പ്രധാന കാരണം. സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഒരു നേതാവ് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും വിജയ് ചെയ്തില്ല. പൊലീസ് പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയിലെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.
ജനാലയിലൂടെ കൈവീശി കാണിക്കുകയോ വാഹനത്തിൽ കയറി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ അപകടം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. എന്നെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിനാലാണ് ഷൂ എറിഞ്ഞതെന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലെ ചിലർ പറയുന്നു. പതിനാറാം മിനിറ്റിൽ അദ്ദേഹം എന്നെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അതേസമയം ഷൂ എറിഞ്ഞ സംഭവം ആറാം മിനിറ്റിൽ നടന്നു. വിജയ്യുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഷൂ എറിഞ്ഞിരിക്കാമെന്നും സെന്തിൽ ബാലാജി പറഞ്ഞു.
യോഗത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായും അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായും വിവരം ലഭിച്ചു. ആ വാർത്ത വന്നയുടനെ, രാത്രി 7.47ന് ഞാൻ അമരാവതി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി. എഐഎഡിഎംകെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എട്ട് മണിക്ക് അവിടെ എത്തി. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും. കരൂർ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു പകരം വിജയ് സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.
ജനക്കൂട്ടം വർധിച്ചപ്പോഴാണ് ജനറേറ്റർ ബാരിയറുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടത്. ജനറേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി അംഗമാണ്. പക്ഷേ, ആരോ മനഃപൂർവം ചെയ്തതാണെന്ന മട്ടിൽ ചിലർ അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. സംഭവത്തിന് അടുത്ത ദിവസം, 2000ത്തിലധികം ചെരിപ്പുകൾ അവിടെ ചിതറിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എങ്കിലും കണ്ടോ? വിജയ് നാല് മണിക്ക് എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത് സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പ്രചാരണ പരിപാടി മാറ്റിവച്ച് വിജയ്
അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണം ഇല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നേതാവ് വിജയ്. സെപ്തംബർ 27ന് കരൂരിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഈ നീക്കം. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി (റിട്ടയേർഡ്) അരുണ ജഗതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഒരു ഏകാംഗ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ടിവികെയുടെ കരൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പൗൺരാജ് എന്നിവരെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
