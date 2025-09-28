17 വിദ്യാർഥിനികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾദൈവം ഡല്ഹിയില് അറസ്റ്റിൽ
ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് സ്ഥാപനത്തിലെ 17 വിദ്യാർഥിനികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ചൈതന്യാനന്ദ സരസ്വതിയെ ഡൽഹി പൊലീസ് ഞായറാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
Published : September 28, 2025 at 10:51 AM IST
ലഖ്നൗ: ആഗ്രയിൽ 17 വിദ്യാർഥിനികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾദൈവം ചൈതന്യാനന്ദ സരസ്വതി അറസ്റ്റില്. ഡല്ഹി മാനേജ്മെൻ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ 17 വിദ്യാർഥിനികളെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നതെന്ന് ഡല്ഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡല്ഹി പൊലീസ് ചൈതന്യാനന്ദ സരസ്വതിയെ ആഗ്രയില് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
അതേസമയം കുറച്ച് നാളുകള്ക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യാനന്ദ സരസ്വതി ഒരു തട്ടിപ്പ് കേസില് പ്രതിയായിരുന്നു. ഇതേതുടര്ന്ന് ഇയാള് ഒന്നിലധികം ബാങ്കുകളില് സ്ഥിരം നിക്ഷേപമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഏകദേശം 8 കോടി രൂപ പൊലീസ് മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ മാനേജ്മെൻ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മാനേജറാണ് ചൈതന്യാനന്ദ സരസ്വതി. രാത്രി ഏറെ വൈകി തൻ്റെ ക്വാട്ടേഴ്സിലേക്ക് വിദ്യാർഥികളെ നിര്ബന്ധിച്ച് വിളിക്കുകയും അവര്ക്ക് അശ്ലീല മെസേജുകള് അയക്കുന്നതായും എഫ്ഐആറില് പറയുന്നു.
ശ്രീ ശാരദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റിൽ ഇഡബ്ല്യുഎസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് കീഴിലുള്ള 32 വനിതാ പിജിഡിഎം വിദ്യാർഥിനികള് ചൈതന്യാനന്ദ സരസ്വതിക്കെതിരെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതില് പതിനേഴ് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് നേരെ ഇയാള് രാത്രി ഏറെ വൈകി അശ്ലീല മെസേജ് അയക്കുകയും അശ്ലീല സംഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ചില വിദ്യാർഥികള്ക്ക് നേരെ ശാരീരിക അതിക്രമങ്ങള് നടത്തിയതായും എഫ്ഐആറില് പറയുന്നു.
പ്രതിക്കെതിരെ വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, ശൃംഗേരിയിലെ ശ്രീ ശാരദ പീഠത്തിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് എന്നീ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങള് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ജില്ലാ പൊലീസ് അഡിഷണൽ ഡിസിപി ഐശ്വര്യ സിങ് പറഞ്ഞു. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സരസ്വതിയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ്
ചൈതന്യാനന്ദ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഇയാള് ഏകീകരിച്ചുവെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തില് തെളിഞ്ഞു. ജഗദ്ഗുരു ശങ്കരാചാര്യ മഹാസംസ്ഥാനം ദക്ഷിണാംനായ ശ്രീ ശാരദ പീഠത്തിൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി ചൈതന്യാനന്ദ സരസ്വതിക്ക് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകിയതായും ആരോപിക്കപ്പെട്ടതായി അഡിഷണൽ ഡിസിപി പറഞ്ഞു.
വിലകൂടിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇയാള് ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ചൈതന്യാനന്ദയുടെ കൈവശം ഇതുവരെ രണ്ട് കാറുകൾ കണ്ടെത്തി. അതിൽ ഒരു വാഹനം 39 യുഎൻ 1 വ്യാജ വിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു വോൾവോ കാർ ആണെന്ന് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
