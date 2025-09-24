ശ്രീ ശാരദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റിൽ പീഡന പരാതി; ബോർഡ് അംഗമായ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾദൈവത്തെ തേടി പൊലീസ്
സ്കോളര്ഷിപ്പിന് കീഴിൽ പഠിക്കുന്ന 17 വിദ്യർഥികളാണ് മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കോളജിലെ വനിതാ ഫക്കല്റ്റിയും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദ്യാര്ഥിനികളെ നിര്ബന്ധിച്ചെന്നും പരാതി.
By PTI
Published : September 24, 2025 at 12:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥിനികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾദൈവം സ്വാമി ചൈതന്യാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന പാർഥ സാരഥിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് ഡൽഹി പൊലീസ്. ശ്രീ ശാരദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ നിരവധി വനിതാ വിദ്യാർഥികൾ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് നടപടി. സ്ഥാപനത്തിലെ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് ഇയാള്.
ചില ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരും വിദ്യാർഥിനികളെ ഇയാളുടെ ഒപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഇയാള് ഒളിവിലാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് വസന്ത് കുഞ്ച് നോർത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ആദ്യ പരാതി ലഭിച്ചത്. ശ്രീ ശാരദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെൻ്റിൽ ഇഡബ്ല്യുഎസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് കീഴിലുള്ള 32 വനിതാ പിജിഡിഎം (പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെൻ്റ്) വിദ്യാർഥിനികളുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 17 പേരുടെ മൊഴികള് പ്രകാരം അധിക്ഷേപകരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു, അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു, ശാരീരിക ഉപദ്രവം, ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിപ്പെട്ടവരിൽ 16 പേർ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ മൊഴി നൽകിയതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റിലുള്ള 39 യുഎൻ 1 - എന്ന വോൾവോ കാറും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചു എന്നതും പ്രത്യേകം കേസായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 25 മുതലാണ് അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനായി ഇയാള് ഒളിവിൽ പോയതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
കോളജില് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്ക്കുള്ള സ്കോളര്ഷിപ്പാണ് ഇഡബ്ല്യുഎസ്. ഈ സ്കോളര്ഷിപ്പിന് കീഴിൽ പഠിക്കുന്ന 17 വിദ്യർഥികളാണ് മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇയാള് വിദ്യാര്ഥികളോട് മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയും ശാരീരിക ബന്ധത്തിനു നിര്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പരാതിയില് പറയുന്നത്. കേസില് പൊലിസ് 32ഓളം വിദ്യാര്ഥികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. കോളജിലെ വനിതാ ഫക്കല്റ്റിയും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദ്യാര്ഥിനികളെ ഇതിനായി നിര്ബന്ധിച്ചെന്നും വിദ്യാർഥിനികള് പരാതിയില് പറയുന്നു. കോളജ് വാര്ഡനാണ് ഇവര്ക്ക് സ്വാമിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾദൈവം സ്വാമി ചൈതന്യാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന പാർഥ സാരഥിയെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
