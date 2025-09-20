ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ആശ്രിതത്വം; ഏക പരിഹാരം സ്വാശ്രയത്വമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി
ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുമുള്ള ഏക പരിഹാരം സ്വാശ്രയത്വമാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദേശീയ ആത്മാഭിമാനത്തെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നും അത് രാജ്യത്തിന്റെ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
Published : September 20, 2025 at 6:27 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണെന്നും അതിനുള്ള ഏക പരിഹാരം സ്വാശ്രയത്വം മാത്രമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.
ഗുജറാത്തിലെ ഭാവ്നഗറില് നടന്ന 'സമുദ്ര സേ സമൃദ്ധി' പരിപാടിയില് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 34,200 കോടി രൂപയുടെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലും പ്രധാനമന്ത്രി നിര്വഹിച്ചു.
140 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാന് കഴിയില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നിലവില് വന്ന 'ലൈസന്സ് രാജ്' പോലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള് രാജ്യത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
140 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യം മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചാൽ അത് ദേശീയ ആത്മാഭിമാനത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "നൂറ് തരം വേദനകൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമേയുള്ളൂ" എന്ന ജനപ്രിയ ചൊല്ല് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമേയുള്ളൂ, അത് ആത്മനിർഭർത അഥവാ സ്വാശ്രയത്വമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാരുകളുടെ ഇറക്കുമതി അധിഷ്ഠിത നയങ്ങള് അഴിമതിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ വളര്ച്ച മുരടിക്കുന്നതിനും കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ഷിപ്പിങ് വ്യവസായം മുന്കാലങ്ങളില് വളരെ ശക്തമായിരുന്നു. 50 വര്ഷം മുന്പ് വരെ, ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതിയുടെ 40% ഇന്ത്യന് കപ്പലുകളിലൂടെയായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ന് അത് 5% ആയി കുറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഫലമായി, വിദേശ ഷിപ്പിങ് കമ്പനികള്ക്ക് സേവനങ്ങള്ക്ക് പ്രതിവര്ഷം 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയോളം ഇന്ത്യ നല്കേണ്ടി വരുന്നു.
ഈ പണം രാജ്യത്തിന്റെ വളര്ച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചിപ്പുകള് (അര്ദ്ധചാലക ചിപ്പുകള്) മുതല് കപ്പലുകള് വരെ ഇന്ത്യയില് തന്നെ നിര്മ്മിക്കാന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഷിപ്പിങ് മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായി സര്ക്കാര് വിവിധ പരിഷ്കാരങ്ങള് നടപ്പാക്കി വരികയാണ്. വലിയ കപ്പലുകള്ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദവി നല്കിയതിനാല് അവയ്ക്ക് എളുപ്പത്തില് ബാങ്ക് വായ്പകള് ലഭിക്കും.
'ഒരു രാഷ്ട്രം, ഒരു രേഖ', 'ഒരു രാഷ്ട്രം, ഒരു തുറമുഖം' തുടങ്ങിയ പരിപാടികള് വ്യാപാര-വാണിജ്യ മേഖലകള് ലളിതമാക്കും. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കപ്പല് നിര്മ്മാണ മേഖലയെ ആധുനികവല്ക്കരിക്കാനും സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.
