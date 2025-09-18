ETV Bharat / bharat

ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് ആരോപണങ്ങള്‍ തെറ്റ്; അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെയും ഗൗതം അദാനിയെയും സെബി കുറ്റവിമുക്തരാക്കി

ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ 'വഞ്ചനാപരവും ദുരുദ്ദേശ്യപരവും' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചവര്‍ രാജ്യത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു

മുംബൈ: യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് റിസര്‍ച്ച് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളില്‍ നിന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെയും അതിന്റെ ചെയര്‍മാന്‍ ഗൗതം അദാനിയെയും മാര്‍ക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററായ സെബി (SEBI) കുറ്റവിമുക്തരാക്കി. ഏകദേശം രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളമായി ഇന്ത്യന്‍ കോര്‍പ്പറേറ്റ് ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇതോടെ വിരാമമായത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഉത്തരവുകളിലൂടെയാണ് സെബി തങ്ങളുടെ അന്വേഷണ ഫലങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

2023 ജനുവരിയില്‍ ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് റിസര്‍ച്ച് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഷെയര്‍ വിലയില്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ചെന്നും, അക്കൗണ്ടിംഗ് തട്ടിപ്പുകള്‍ നടത്തിയെന്നും, നിക്ഷേപകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ പ്രധാന ആരോപണങ്ങള്‍.

അഡികോര്‍പ്പ് എന്റര്‍പ്രൈസസ്, മൈല്‍സ്റ്റോണ്‍ ട്രേഡ്ലിങ്ക്‌സ്, റെഹ്വാര്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ എന്നീ മൂന്ന് കമ്പനികളെ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി ഇടപാടുകള്‍ക്കായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും, ഇതിലൂടെ ഫണ്ടുകള്‍ വകമാറ്റിയെന്നും ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍, സെബിയുടെ അന്വേഷണത്തില്‍ ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ ശരിയല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ബന്ധമില്ലാത്ത കക്ഷികളുമായുള്ള ഈ ഇടപാടുകള്‍ നടന്ന സമയത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് അവയെ 'ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി ഇടപാടുകളായി' കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ലെന്ന് സെബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2021-ല്‍ നിയമത്തില്‍ വന്ന ഭേദഗതിക്ക് ശേഷമാണ് ഈ നിര്‍വചനം വിപുലീകരിച്ചത്. കൂടാതെ, ഈ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്ത വായ്പകള്‍ പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടച്ചെന്നും, ഫണ്ടുകള്‍ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതിന് തെളിവുകളില്ലെന്നും സെബി വ്യക്തമാക്കി. തിനാല്‍, അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വഞ്ചനയോ, നിയമവിരുദ്ധമായ വ്യാപാര രീതിയോ നടത്തിയതായി കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരായ എല്ലാ നടപടികളും അവസാനിപ്പിച്ചതായി സെബി അറിയിച്ചു.

ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിതെളിയിച്ചിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ സംയുക്ത പാര്‍ലമെന്ററി സമിതി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന്, ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റോക്ക് മാര്‍ക്കറ്റിലെ നിക്ഷേപകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടുകയും, സെബിയോട് ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് ആരോപണങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒരു വര്‍ഷത്തിലധികം നീണ്ട അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ സുപ്രധാന വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. സെബിയുടെ ഈ വിധി അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ തുടര്‍ന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം തിരികെ പിടിക്കാന്‍ ഈ തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചവര്‍ രാജ്യത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണമെന്ന് ഗൗതം അദാനി

ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് റിസര്‍ച്ചിന്‍റെ ആരോപണങ്ങളില്‍ നിന്ന് സെബി തങ്ങളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയതിന് പിന്നാലെ, ഗൗതം അദാനി ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. തങ്ങളുടെ വാദങ്ങള്‍ ശരിയാണെന്ന് സെബി സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം എക്‌സ് ഹാന്‍ഡിലില്‍ അറിയിച്ചു. 'സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം, ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗിന്റെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ എപ്പോഴും വാദിച്ചിരുന്നത് സെബി വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

സുതാര്യതയും സത്യസന്ധതയുമാണ് ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും നിര്‍വചിച്ചിരിക്കുന്നത്,' ഗൗതം അദാനി പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ 'വഞ്ചനാപരവും ദുരുദ്ദേശ്യപരവും' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചവര്‍ രാജ്യത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് കാരണം പണം നഷ്ടപ്പെട്ട നിക്ഷേപകരുടെ വേദനയില്‍ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗൗതം അദാനി, ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളോടും രാഷ്ട്രനിര്‍മ്മാണത്തോടുമുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

