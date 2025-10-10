ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഇന്ത്യാസഖ്യത്തിലെ സീറ്റ് പങ്കിടല് ധാരണ ഉടനെന്ന് സൂചന, നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രികാസമര്പ്പണം ആരംഭിച്ചു
സിപിഎം പ്രതിനിധി സംഘം ആര്ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവുമായി പട്നയില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സീറ്റ് പങ്കിടല് ചര്ച്ചകളായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ പ്രധാന അജണ്ട.
ന്യൂഡല്ഹി: മഹാഗട്ബന്ധനിലെ (ഇന്ത്യ സഖ്യം) സീറ്റ് പങ്കിടല് സംബന്ധിച്ച് ഉടന് ധാരണ ആയേക്കുമെന്ന് സൂചന. സിപിഎം വൃത്തങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി, പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവന്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്, ലാലന് ചൗധരി, ഔധേഷ് കുമാര്, നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് അജയ്കുമാര്, തുടങ്ങിയവര് ആര്ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സീറ്റ് പങ്കിടലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ മുഖ്യ അജണ്ട.
സീറ്റ് പങ്കിടല് ഫോര്മുലയ്ക്ക് ഉടന് തന്നെ അന്തിമ രൂപമാകുമെന്നാണ് സൂചന. മഹാഗട്ബന്ധന്റെ ഭാഗമായി സിപിഎം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതാണ്. ബിജെപി നയിക്കുന്ന എന്ഡിഎയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അവരുടെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സ്വതന്ത്ര കരുത്തിനെയും തോല്പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യോഗത്തില് ചില നിര്ണായക തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പാര്ട്ടി വൃത്തങ്ങള് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അടുത്ത മാസം ആറിനും പതിനൊന്നിനുമായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. തേജസ്വി യാദവുമായി ചര്ച്ച നടത്തും മുമ്പ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി പട്നയില് യോഗം ചേര്ന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തെക്കുറിച്ച് ചര്ച്ചകള് നടത്തി. സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി, പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ എ വിജയരാഘവന് ഡോ.അശോക് ധവാലെ എന്നിവരും യോഗത്തില് സംബന്ധിച്ചു.
വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കൂടുതല് സീറ്റുകള്ക്ക് ഇടത് കക്ഷികള് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിപിഐ(മാര്ക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ്) ലിബറേഷന്, സിപിഐ, സിപിഎം എന്നിവര് സംയുക്തമായി 75 സീറ്റുകളാണ് കോണ്ഗ്രസിനോടും ആര്ജെഡിയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആദരണീയമായ ഒരു സീറ്റ് പങ്കിടല് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സിപിഐ ജനറല് സെക്രട്ടറി ഡി രാജ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിനുള്ളില് ഏകോപനമില്ലായ്മയും, പ്രത്യയ ശാസ്ത്ര അവ്യക്തതയും ഫലപ്രദമായ സീറ്റ് പങ്കിടല് നയങ്ങളുമില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം പഞ്ചാബില് അവസാനിച്ച 25ാം പാര്ട്ടി കോണ്ഗ്രസില് സിപിഐ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സഖ്യത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പാര്ട്ടി വിലയിരുത്തി.
ഇതിനിടെ ഇന്ന് മുതല് ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രികാസമര്പ്പണം ആരംഭിച്ചു. ഈ മാസം പതിനേഴ് വരെ പത്രിക നല്കാം. പതിനെട്ടിനാണ് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന.
121 സീറ്റിലേക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില് വോട്ടെടുപ്പ്. ഈ മാസം ഇരുപതിനാണ് പത്രിക പിന്വലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. പട്ന, ദര്ഭംഗ, മധേപുര, സഹര്സ, മുസാഫര്പൂര്, ഗോപാല്ഗഞ്ച്, സിവാന്, സരണ്, വൈശാലി, സമഷ്ടിപൂര്, ബെഗുസരായി, ലഖിസരായി, മുന്ഗര്, ഷെയ്ഖ്പുര, നളന്ദ, ബക്സര്, ഭോജ്പൂര്, ജില്ലകളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില് വോട്ടെടുപ്പ്.
122 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടം വോട്ടെടുപ്പ് നവംബര് പതിനൊന്നിനാണ്. നവംബര് പതിനാലിന് ഫലമറിയാം. അതേസമയം ഇനിയും ഭരണകക്ഷിയായ എന്ഡിഎയും പ്രതിപക്ഷമായ ഇന്ത്യാ സഖ്യവും സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. കൂടുതല് സീറ്റുകള്ക്കായുള്ള കക്ഷികളുടെ ആവശ്യം സീറ്റ് പങ്കിടല് ഇരുമുന്നണികളിലും കീറാമട്ടി ആയിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ജന് സൂരജ് പാര്ട്ടി 51 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞു. സീറ്റ് പങ്കിടല് ചര്ച്ചകള് സുഗമമാക്കാന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിര്ന്ന ബിജെപി നേതാവുമായ ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന് പട്നയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാര്ട്ടിയിലെ മുതിര്ന്ന നേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം ചര്ച്ച നടത്തും. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങള്ക്കകം എന്ഡിഎയിലെ സീറ്റ് പങ്കിടല് ചര്ച്ചകളില് ധാരണയാകുമെന്നാണ് സൂചന. തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടിക പുറത്ത് വിടും. തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടിക ഉടന് പുറത്ത് വിടുമെന്നാണ് എന്ഡിഎയിലെ സഖ്യകക്ഷിയായ ജെഡിയു അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
എന്ഡിഎ സഖ്യകക്ഷികളായ ജെഡിയുവും ബിജെപിയും യഥാക്രമം 102,101 സീറ്റുകളില് വീതം മത്സരിക്കുമെന്നാണ് പാര്ട്ടി വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി ചിരാഗ് പാസ്വാന്റെ ലോക് ജനശക്തി പാര്ട്ടി(രാംവിലാസ്) നേരത്തെ 20-22 സീറ്റുകള് എന്ന ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള് ഇവര് 45 സീറ്റുകള് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
പ്രതിപക്ഷത്ത് ആര്ജെഡി 135-140 സീറ്റുകളില് മത്സരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കോണ്ഗ്രസിന് 50-52 സീറ്റുകള് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോണ്ഗ്രസ് 70സീറ്റാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസ് എഴുപത് സീറ്റില് മത്സരിച്ചെങ്കിലും കേവലം 19 സീറ്റില് മാത്രമേ വിജയിക്കാനായുള്ളൂ. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ കക്ഷിയായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ( മാര്ക്സിസ്റ്റ് ലെനിനിസ്റ്റ്) ലിബറേഷന് തങ്ങള്ക്ക് വച്ച് നീട്ടിയിട്ടുള്ള 20-25 സീറ്റില് അസംതൃപ്തരാണന്നാണ് സൂചന.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സിപിഐ(എംഎല്) ലിബറേഷന് 19 സീറ്റുകളില് മത്സരിച്ചപ്പോള് 12 സീറ്റുകളില് വിജയിക്കാന് അവര്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കുറി നാല്പ്പത് സീറ്റുകള് എന്ന ആവശ്യമാണ് അവര് മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്.