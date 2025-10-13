രാഹുലിൻ്റെ വോട്ടര് പട്ടിക ക്രമക്കേട് ആരോപണം: എസ്ഐടി രൂപീകരിക്കാൻ നിർദേശിക്കണമെന്ന ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി
ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹര്ജി പരിഗണിച്ചത്. കോണ്ഗ്രസ് അംഗവും സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനുമായ അഡ്വ. രോഹിത് പാണ്ഡെയാണ് പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി നല്കിയത്.
Published : October 13, 2025 at 5:23 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടര് പട്ടിക ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങള് അന്വേഷിക്കാൻ മുൻ ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിക്കാൻ നിർദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി. ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് നടപടി.
ബെംഗളൂരു സെൻട്രലിലെ മഹാദേവപുര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും രാജ്യത്തെ മറ്റ് ബാധിത മണ്ഡലങ്ങളിലും വൻതോതില് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങളില് അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്ഗ്രസ് അംഗവും സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനുമായ അഡ്വ. രോഹിത് പാണ്ഡെയാണ് പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി നല്കിയത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി 2025 ഓഗസ്റ്റ് 7-ന് നടത്തിയ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഹർജിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു.
വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. "പൊതുതാൽപ്പര്യാർഥം സമർപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന റിട്ട് ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല"- ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. എന്നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ ഹർജിക്കാരന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ നേരത്തെ ഒരു നിവേദനം നൽകിയെങ്കിലും അത് പരിഗണിക്കുകയോ നടപടിയെടുക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാരന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാല് വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം ഹർജി തള്ളാൻ ബെഞ്ച് തീരുമാനിക്കുകയും നിയമപ്രകാരം ഉചിതമായ പരിഹാരങ്ങൾ തേടാൻ ഹർജിക്കാരനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
വോട്ടര് പട്ടികയില് കൃത്യമം കാണിക്കുന്നത് വഴി അപകടത്തിലാകുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഫലം മാത്രമല്ല മറിച്ച് മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയയോടുള്ള വിശ്വാസിതയാണെന്ന് ഹര്ജിയില് പറഞ്ഞിരുന്നു. "തെറ്റായ ഇല്ലാതാക്കലുകളും വ്യാജ ഉൾപ്പെടുത്തലുകളും വഴി വോട്ടർ പട്ടികയുടെ വിശ്വാസ്വത നഷ്ടപ്പെടുമ്പോള് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യമായി ലഭ്യമാകേണ്ട വോട്ടവകാശം ഇല്ലാതാവുകയാണ്. ഇത് ഭരണഘടനയുടെ സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു"- എന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
കോടതി നിർദേശങ്ങള് അനുസരിച്ച് പട്ടികകളുടെ സ്വതന്ത്ര ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ വോട്ടർ പട്ടികകളില് കൂടുതല് പരിഷ്കണമോ അന്തിമരൂപമോ നടത്തരുതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശ്വസനിയവും സുതാര്യവുമായി നടത്തണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കോടതി നിര്ദേശം നല്കണമെന്നും ഹര്ജിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
അതേസമയം വോട്ടര് പട്ടിക ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച രാഹുലിൻ്റെ ആരോപണം രാജ്യത്ത് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്കാണ് വഴിയൊരുക്കിയത്. ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ ലോക്സഭാ സീറ്റിന് കീഴിലുള്ള മഹാദേവപുര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വ്യാജ വോട്ടുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു രാഹുല് ആരോപിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ വിഷയത്തില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഇടപെട്ടിരുന്നു. 'വോട്ട് മോഷണം' ആരോപണങ്ങള് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി രേഖകള് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കർണാടക ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ രാഹുലിനോട് ആശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
