ഹൈദരാബാദ്: സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പഠനം രസകരമാക്കാനും പാഠ്യ വിഷയങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസിൽ പതിയാനും അധ്യാപകർ ഏറെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കളികളിലൂടെയും പാട്ടുകളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും പാഠം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകരെ നാം കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്.
ഇത്തരത്തില് തെലങ്കാനയിലെ ഒരധ്യാപകൻ തന്റെ വിദ്യാർഥികള്ക്ക് പാഠം മനസിലാകുന്നതിനായി അല്പം കൂടി വേറിട്ടൊരു വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഭീമ പുത്ര ശ്രീനിവാസ് എന്ന അധ്യാപകനാണ് ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജൈവശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ ആയ ഭീമ പുത്ര ശ്രീനിവാസ് ക്ലാസിലെത്തിയത് അന്നുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വേഷം ധരിച്ചായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം വിദ്യാർഥികളില് ജിജ്ഞാസയും കൗതുകവും ഉണർത്തി. ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ ചിത്രം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് ഭീമ പുത്ര ശ്രീനിവാസ് ക്ലാസിലെത്തിയത്. കുട്ടികള്ക്ക് പാഠഭാഗം എളുപ്പത്തില് മനസിലാകാനും രസകരമാകാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസിന്റെ വേറിട്ട പരീക്ഷണം.
തലച്ചോറും വൻകുടലും ഹൃദയവും കരളും തുടങ്ങി മജ്ജയും ഞരമ്പുകളും വരെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉടുപ്പിൽ. ജൈവശാസ്ത്ര വിഷയം വിശദമായി കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. തെലങ്കാന മഞ്ചേരിയിൽ മന്ദമാരി ഗവൺമെൻ്റ് പ്രൈമറി സ്കൂളിലാണ് ഈ പാഠ്യരീതി പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വ്യത്യസ്തമായ പഠന രീതിയൊരുക്കി അധ്യാപകൻ
വസ്ത്രത്തിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവയവങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മനുഷ്യശരീര ഘടന വിശദീകരിച്ചും ഓരോ അവയവത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനം കാണിച്ചു കൊടുത്തുമാണ് വിശദീകരിച്ചുമാണ് ഭീമ പുത്ര ശ്രീനിവാസ് കുട്ടികൾക്ക് പാഠം പറഞ്ഞു നൽകുന്നത്. ശരീരം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു അവയവം മറ്റൊരു അവയവത്തെ എങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും മാത്രം പഠിക്കുന്നതിനുപകരം വ്യത്യസ്ത മാതൃകയായാണ് കുട്ടികൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.
അധ്യാപകൻ്റെ നൂതന സമീപനം
വിദ്യാർഥികളുടെ മനസില് പാഠം പതിയാനാണ് ആന്തരിക അവയവങ്ങള് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വസ്ത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതെന്ന് ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു. "ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നന്നായി ഓർമിക്കും. ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം ആമാശയം പോലുള്ള ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി കുട്ടികൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ ഇതു മൂലം സാധിക്കും." ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു.
പഠനം ആസ്വാദ്യകരവും സംവേദനാത്മകവുമാക്കി വിദ്യാർഥികളെ ശാസ്ത്ര വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ശ്രീനിവാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മനുഷ്യ ശരീരഘടനയുടെ ജീവനുള്ള മാതൃകയായി സ്വയം മാറിയതിലൂടെ, പഠനം നൂതനവും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതുമാണെന്ന് അധ്യാപകൻ ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു.
