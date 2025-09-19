ETV Bharat / bharat

17-കാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു; സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കള്‍ അറസ്റ്റില്‍

പ്രതികൾ ഇരുവരും ബികോം വിദ്യാർഥികളാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഇരുവരും പെണ്‍കുട്ടിയെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെടുന്നത്.

STUDENT GANG RAPED CLASS 11 STUDENTRAPED BCOM STUDENTS ARRESTED WOMEN SAFETY IN INDIA
Representative Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
ഗുരുഗ്രാം: സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെട്ട പതിനേഴുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു. പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിലാണ് സംഭവം. ബലാത്സംഗത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ പെണ്‍കുട്ടിയെ വീടിനടുത്ത് തള്ളി കടന്നുകളഞ്ഞുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള അങ്കിത് (19), ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ലക്ഷ്യ (18) എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായി പൊലീസ് പ്രസ്‌താവനയിൽ അറിയിച്ചു. പ്രതികൾ രണ്ട് പേരും ഒന്നാം വർഷ ബികോം വിദ്യാർഥികളാണെന്നും നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിലേയ്‌ക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു പരിചയം നടിച്ചെത്തിയ ഇരുവരും പെണ്‍കുട്ടിയെ തങ്ങളുടെ കാറില്‍ കയറ്റയത്. പിന്നീട് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സർക്കാർ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയായ പെൺകുട്ടി മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പ്രതികളെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതി പ്രകാരം വൈകീട്ട് നാലരയ്‌ക്ക് വീട്ടില്‍ നിന്നും ട്യൂഷനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ പെൺകുട്ടി പതിവായി എത്തുന്ന ആറരയായിട്ടും തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നില്ല. ഇതോടെ അന്വേഷിച്ച് ട്യൂഷന്‍ സെന്‍ററിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് മകൾ അവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത്. ഇതിനുശേഷം മകളെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ കുട്ടി തിരിച്ചെത്തി. ഏറെ ഭയന്ന അവള്‍ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും പിതാവ് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലക്ഷ്യയും അങ്കിതും ഒരു കറുത്ത കാറിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൽ ഇറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ എന്നെ കാറിൽ കയറ്റി. പലതവണ വിസമ്മതിച്ചിട്ടും ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വച്ച് ഇരുവരും തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു" - പെണ്‍കുട്ടി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

പരാതിയെത്തുടർന്ന്, പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ പോക്‌സോ നിയമ പ്രകാരം കേസ് എടുത്തുവെന്ന് ശിവാജി നഗർ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരയുടെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം, എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.

മിത്ര 181 വനിതാ ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ

കേന്ദ്ര വനിതാ-ശിശു വികസന മന്ത്രാലയം നിർദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെഎസ്‌ഡബ്ല്യുഡിസി) കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കായി 24/7 വിവര-അടിയന്തര ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു സ്ത്രീയും ഈ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സമഗ്രമായ രീതിയിലാണ് മിത്ര 181 ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിതമായ ഒരു സംസ്ഥാനം സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾ, ഗാർഹിക പീഡനമോ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പീഡനമോ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകൾ, ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ എന്നിവർക്ക് 24 മണിക്കൂറും സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

  • അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലോ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴോ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വിശ്വസനീയമായ സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ.
  • അക്രമത്തിന് ഇരയായ സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നവർക്കും വിവരങ്ങൾ തേടുന്നവർക്കും 24 മണിക്കൂർ ടോൾ ഫ്രീ ടെലികോം സേവനം നൽകുക.
  • സ്ത്രീകൾ താമസിക്കുന്നതോ ജോലി ചെയ്യുന്നതോ ആയ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് ലഭ്യമായ ഉചിതമായ പിന്തുണാ സേവനങ്ങൾ, സർക്കാർ പദ്ധതികൾ, പരിപാടികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി.
  • അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പരാതികളും പൂർത്തിയാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
  • ദുരിതത്തിലായ സ്ത്രീകളെയും അടിയന്തിര മാനസികവും വൈകാരികവുമായ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരെയും കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ.
  • വികലാംഗ സ്ത്രീ സൗഹൃദ ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ നിർമ്മിക്കുക.

