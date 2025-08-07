Essay Contest 2025

തെരുവ് നായ നക്കിയ ഭക്ഷണം വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിളമ്പി; ഹെഡ്‌മാസ്‌റ്റർക്കും അധ്യാപകനും സസ്‌പെൻഷൻ- ഇടിവി ഭാരത് ഇംപാക്‌ട് - DOG LICKED FOOD SERVED TO STUDENTS

ജൂലൈ 28 നായിരുന്നു സംഭവം. സ്‌കൂളിലെ അടുക്കളക്ക് സമീപം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പച്ചക്കറി കറി ഒരു തെരുവ് നായ നക്കിയത് അറിഞ്ഞിട്ടും പാചകക്കാരനും ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകനും ഇത് മറച്ചുവച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പുകയായിരുന്നു.

District education officer In-charge Rakesh Sharma (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2025 at 5:10 PM IST

റായ്‌പൂർ: പ്രീ സെക്കൻ്ററി സ്‌കൂളിൽ തെരുവ് നായ നക്കിയ ഭക്ഷണം വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിളമ്പിയ സംഭവത്തിൽ ഹെഡ്‌മാസ്‌റ്ററെയും അധ്യാപകനെയും സസ്‌പെൻ്റ് ചെയ്‌തു. 2025 ജൂലൈ 28 ന് നടന്ന സംഭവം ഓഗസ്‌റ്റ് 2 ന് ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതോടെയാണ് പുറംലോകമറിയുന്നത്. സ്‌കൂളിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഹെഡ്‌മാസ്‌റ്റർ നേത്രം ഗിരിയെയും അധ്യാപകൻ വേദ്‌പ്രകാശ് പട്ടേലിനെയുമാണ് ജില്ലാ കളക്‌ടർ സസ്‌പെൻ്റ് ചെയ്‌തത്.

രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് 84 കുട്ടികൾക്ക് പേവിഷബാധ കുത്തിവയ്‌പ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നു. ഈ വിഷയം മറച്ചുവച്ചതിന് മൂന്ന് അധ്യാപകർക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചു. എൽബി രവിലാൽ സാഹു, എൽബി നെമിചന്ദ് ബാഗേൽ, എൽബി നമ്പ്യാരി ധ്രുവ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ മൂന്ന് അധ്യാപകരുടെ വാർഷിക ശമ്പള വർധനവ് നിർത്തിവച്ചു.

ബലോദബസാർ ജില്ലയിലെ പ്രീ-സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ (ETV Bharat)

സ്‌കൂളിലെ അടുക്കളക്ക് സമീപം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പച്ചക്കറി കറി ഒരു തെരുവ് നായ നക്കുന്നത് ചില വിദ്യാർഥികൾ കണ്ടതായി ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടും പാചകക്കാരനും ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകനും ഇത് മറച്ചുവച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പുകയായിരുന്നു.

വിവരമറിഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കൾ പരാതിപ്പെട്ടു. പരാതിയെ തുടർന്ന് സ്‌കൂളിലെ 84 കുട്ടികൾക്ക് ആൻ്റി റാബിസ് കുത്തിവെയ്പ്പുകൾ നൽകി. എന്നാൽ സ്‌കൂൾ അധികൃതർ ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചില്ല. ഓഗസ്‌റ്റ് 2 ന് ഇടിവി ഭാരത് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസറുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് ഒരു സംഘം സ്‌കൂൾ സന്ദർശിക്കുകയും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ആരോപണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്‌കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം പാകം ചെയ്‌തിരുന്നവരെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തു. ഛത്തീസ്‌ഗഢ് ഹൈക്കോടതി സംഭവത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

ബലോദബസാർ ജില്ലയിലെ പ്രീ-സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ (ETV Bharat)

