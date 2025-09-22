ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം
ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടോറിയലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് യന്ത്രം രൂപകല്പന ചെയ്തു. കുത്തനെയുള്ള മലയോര തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ പെട്ടികൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായാണ് യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
Published : September 22, 2025 at 11:43 AM IST
ശ്രീനഗർ: ആറാം ക്ലാസിനപ്പുറം ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി, കശ്മീരിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ജനനം, ഒവൈസ് ഖാൻ എന്ന കശ്മീരി യുവാവ് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വലിയ ഒരു നേട്ടത്തിൻ്റെ നെറുകയിലാണ്.
ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഒവൈസ് ഖാൻ്റെ (25) ജനനം. വലിയ ബിരുദങ്ങളോ, കുടുംബ പാരമ്പര്യമോ ഒവൈസിന് ഇല്ല, എന്നാൽ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മനസും അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളിലുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സ്കൂൾ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിർത്തിയില്ലെന്ന് ഒവൈസ് പറയുന്നു. കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെയും ആത്മസമർപ്പണത്തിലൂടെയും ഒവൈസ് നിർമ്മിച്ച് എടുത്തത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന ഒരു പുതിയ യന്ത്രമാണ്.
പ്രാദേശിക കർഷകരുടെയും തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെയും ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായാണ് ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. “കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, എൻ്റെ മനസിൽ ഒരു ആശയം ഉദിച്ചു, ആ ലക്ഷ്യത്തിലൂന്നി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. തോട്ടങ്ങളിൽ ആപ്പിൾ കൊണ്ടുപോകാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അയൽക്കാരെയും സഹായിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം,” ഒവൈസ് പറഞ്ഞു.
ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടോറിയലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് യന്ത്രം രൂപകല്പന ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. പൂർണമായും പാഴ്വസ്തുക്കളില് നിന്നാണ് ഇത് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. കുത്തനെയുള്ള മലയോര തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ പെട്ടികൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായാണ് യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഡിസൈൻ പ്രക്രിയയിൽ മാസങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച ശേഷം, ഒവൈസ് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പരീക്ഷണം നടത്താനും തുടങ്ങി. ശേഖരിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് ഗൊണ്ടോള നിർമ്മിച്ചത്.
"വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമായി, കാരണം ഈ ഗൊണ്ടോള തൊഴിലാളികളെ ഉയരമുള്ള ആപ്പിൾ മരങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്താൻ സഹായിക്കും. ജോലി സമയം കുറയ്ക്കാനും പരിക്കിൻ്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ഇത് മൂലം സാധിക്കുന്നു.
പഴയ ഗിയറുകൾ, ചെയിനുകൾ, ലോഹ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആപ്പിൾ പെട്ടികൾ താഴേക്ക് നീക്കാൻ താൽക്കാലിക കേബിൾ സംവിധാനം സഹായിക്കുമെന്നും" ഒവൈസ് പറയുന്നു."യൂട്യൂബിലൂടെയും മറ്റ് ഓൺലൈൻ ഉറവിടങ്ങളിലൂടെയും പഠിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയുടേയും മാസങ്ങൾ നീണ്ട പരീക്ഷണളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ, സമയത്തിനും കഠിനാധ്വാനത്തിനും പുറമേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം ഒരു കോടി രൂപയോളം തോട്ടത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു, അതിനാൽ പണവും പരിശ്രമവും പാഴാക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല.
"ഈ യന്ത്രം പ്രതിദിനം ഏകദേശം 500 രൂപ വിലവരുന്ന പെട്രോൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, അതേസമയം യന്ത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏകദേശം 15,000 രൂപ വരെ കൂലിയായി നൽകേണ്ടി വന്നു," ഒവൈസ് പറഞ്ഞു.
തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കുന്നിന് മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ, ആപ്പിൾ വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത് ഗൊണ്ടോള ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് പ്രാദേശിക കർഷകരും തോട്ടം തൊഴിലാളികളും അവകാശപ്പെടുന്നത്. "വർഷങ്ങളായി, അപകടകരമായ ചരിവുകളിലൂടെ ഭാരമുള്ള പെട്ടികൾ ചുമക്കേണ്ടി വന്നു. ഒവൈസ് ആ ജോലി വളരെ എളുപ്പവും സുരക്ഷിതവുമാക്കി," പ്രാദേശിക തൊഴിലാളിയായ പർവേസ് അഹമ്മദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മറ്റൊരു തൊഴിലാളിയായ മുഹമ്മദ് സിദ്ദിഖ് ഖാൻ, ഒവൈസിൻ്റെ ഈ നേട്ടത്തിനും അവരുടെ ഭാരം ലഘൂകരിച്ചതിനും അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു."ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും, ഇച്ഛാശക്തിയും കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പഴക്കൃഷിക്കാരനായ ഖാൻ പറയുന്നത്, ഈ കണ്ടുപിടിത്തം തോട്ടങ്ങളിലെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സഹായിച്ചെന്നാണ്. ഒവൈസിന് നിലവിൽ അഞ്ച് തൊഴിലാളിളുണ്ട്. പദ്ധതി കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനാണ് ഒവൈസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
“പ്രാദേശിക കർഷകർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കാൻ കൂടുതൽ ഗൊണ്ടോളകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സർക്കാരിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ സംഘടനകളിൽ നിന്നോ പിന്തുണ തേടുന്നുണ്ട്,” ഒവൈസ് പറഞ്ഞു. “എനിക്ക് ബിരുദം ഇല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല,” ഒവൈസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോടികണക്കിന് യുവാക്കൾക്ക് ഒവൈസ് ഒരു മാതൃകയാണ്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പോലുമില്ലാതെ ഒവൈസ് നേടിയെടുത്തത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. ഇച്ഛാശക്തിയും മനസാന്നിധ്യവും കൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാമെന്നാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനിലൂടെ നമുക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.
