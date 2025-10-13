കരൂര് ദുരന്തം; സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീംകോടതി
കരൂര് ദുരന്തം സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. അന്വേഷണം സിബിഐയ്ക്ക് വിടാന് നിര്ദേശം. എസ്ഐടി രൂപീകരിക്കണമെന്നും കോടതി.
Published : October 13, 2025 at 12:09 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കരൂര് ദുരന്തത്തില് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീംകോടതി. സിബിഐ സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. വിരമിച്ച സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി ജയ് റസ്തഗി അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാകും അന്വേഷണം.
ഈ സമിതിയില് തമിഴ്നാട് കേഡറിലുള്ള രണ്ട് ഐപിഎസ് ഓഫിസര്മാരും ഉണ്ടാകും. എന്നാല് അവര് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികള് ആകരുതെന്നും ഐജി റാങ്കിൽ ഉള്ളവരാകണമെന്നും കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെകെ മഹേശ്വരി, എന്വി അഞ്ജരിയ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്.
ടിവികെയുടെ ഹര്ജിയിലാണ് നടപടി. കോടതിയുടെ മേല്നോട്ടത്തിലാകും സിബിഐ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുക. കരൂരിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയിയുടെ ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം), മരിച്ച ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾ, മറ്റ് കക്ഷികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികൾ സമർപ്പിച്ച വിവിധ ഹർജികളിൽ സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവ് മാറ്റിവച്ചിരുന്നു.
ടിവികെയ്ക്കും അതിന്റെ മേധാവി വിജയ്ക്കുമെതിരെ തമിഴ്നാട് അഡിഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഉന്നയിച്ച സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി എസ്ഐടിക്ക് ഉത്തരവിട്ടതെന്ന് ടിവികെയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യവും ആര്യമ സുന്ദരവും വാദിച്ചു. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർക്കൊപ്പം, അഭിഭാഷകരായ ദീക്ഷിത ഗോഹിൽ, പ്രഞ്ജൽ അഗർവാൾ, രൂപാലി സാമുവൽ, യാഷ് എസ് വിജയ് എന്നിവരും ടിവികെയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായി.
കരൂര് ദുരന്തം സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്താന് ഇന്സ്പെക്ടര് ജനറല് ഓഫ് പൊലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കാന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഒക്ടോബര് 3നാണ് കോടതി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവിട്ടത്. ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് ടിവികെ അധ്യക്ഷനും നടനുമായ വിജയ് ആണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസില് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും വിരമിച്ച സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുമാണ് ടിവികെ ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.
തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നിരവധി പേര് മരിച്ച സംഭവത്തില് ടിവികെ പ്രവര്ത്തകരെ ഹൈക്കോടതി ശക്തമായി വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. പെതുജനങ്ങള്ക്ക് സുരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതില് പാര്ട്ടി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ ഉത്തരവാദികളാക്കുന്നതില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ സമീപനത്തെയും കോടി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം 27നാണ് കരൂരില് ടിവികെയുടെ റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് അപകടമുണ്ടായത്. 41 പേരാണ് അപകടത്തില് മരിച്ചത്.
