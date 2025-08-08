ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനസ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. സംസ്ഥാന പദവി പുനസ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നിർദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയാണ് ഇന്ന് പരിഗണിക്കുക.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ ഗവായിയുടെ മുമ്പാകെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ ഈ ഹർജി പരാമർശിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 8 (വെള്ളിയാഴ്ച) വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി കേസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹർജിയിൽ സംസ്ഥാന പദവി പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിലെ തുടർച്ചയായ കാലതാമസം "ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ ആശയത്തെ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്ന് ഹർജിക്കാർ വാദിക്കുന്നു. സമയബന്ധിതമായ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാന പദവി പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഭരണഘടനയിലെ അടിസ്ഥാന ഘടനയുടെ ഭാഗമായ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയിട്ട് ആറ് വർഷം
ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക ഭരണഘടന പദവി നൽകിയിരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 370 2019 ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് റദ്ദാക്കിയതിൻ്റെ ആറാം വാർഷികമായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച. ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നീക്കം, 2023 ഡിസംബർ 11-ന് ഭരണഘടന സാധുത ചൂണ്ടക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചു. അതേസമയം, 2024 സെപ്റ്റംബറോടെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും എത്രയും വേഗം പൂർണ സംസ്ഥാന പദവി പുനസ്ഥാപിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി
രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ജമ്മു കശ്മീരിൻ്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. അക്കാദമിഷ്യനായ സഹൂർ അഹമ്മദ് ഭട്ടും സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായ ഖുർഷൈദ് അഹമ്മദ് മാലിക്കും ചേർന്നാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.
ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 370 സംബന്ധിച്ച വിധിന്യായത്തിൽ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ 5 അംഗ ബഞ്ച്, ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റാൻ പാർലമെൻ്റിന് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു ഇത്. എന്നിരുന്നാലും, പുനസംഘടനാ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 14 പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ജമ്മു കശ്മീർ നിയമസഭയിലേക്ക് 2024 സെപ്റ്റംബർ 30-നകം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു, കൂടാതെ സംസ്ഥാന പദവി പുനസ്ഥാപിക്കുന്നത് എത്രയും വേഗം നടക്കുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു.
നേരത്തെ നടന്ന വാദം കേൾക്കലുകളിൽ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സമയപരിധി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും സംസ്ഥാന പദവി പുനസ്ഥാപിക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുമെന്നും തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 2024 മെയ് മാസത്തിൽ, സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള പുനപരിശോധന ഹർജികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, "ആ റെക്കോഡുകളിൽ ഒരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, വിഷയം തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേള്ക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു.
Also Read: രണ്ടാനമ്മയും അമ്മ തന്നെ, അമ്മയെന്ന വാക്കിനെ കൂടുതല് വിശാല കാഴ്ചപ്പാടില് പരിഗണിക്കണം, നിര്ദ്ദേശവുമായി സുപ്രീ കോടതി