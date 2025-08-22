ന്യൂഡൽഹി: യമനിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ നഴ്സ്, നിമിഷ പ്രിയയുടെ കൊലപാതക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ വാർത്തകൾ പങ്കിടുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. ഹർജിയുടെ പകർപ്പ് അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ വെങ്കിട്ടരമണിയുടെ ഓഫിസിലേക്ക് നൽകാൻ ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥും സന്ദീപ് മേത്തയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നിമിഷ പ്രിയയുടെ വധശിക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തികളും സംഘടനകളും തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുക. അടുത്ത വാദം ഓഗസ്റ്റ് 25 ലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റും ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇനിഷ്യേറ്റിവ് സംഘടന സ്ഥാപകനുമായ ഡോ. കെഎ പോളാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഈ മാസം 24നോ, 25നോ നിമിഷപ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമെന്നും മൂന്ന് ദിവസം ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്ത നൽകുന്നതില് നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പോൾ കോടതിയില് ഹര്ജി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇരയുടെ കുടുംബവുമായും ഹൂതി നേതാക്കളുമായും കേസിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതായി കെഎ പോൾ പറഞ്ഞു.
ചില വ്യക്തികൾ തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അത് കോടതി തടയണമെന്ന് നിമിഷ പ്രിയയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. സേവ് നിമിഷ പ്രിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ എന്ന സംഘടന സമർപ്പിച്ച സമാനമായ മറ്റൊരു ഹർജിയുമായി ഈ കേസും സംയോജിപ്പിക്കുമെന്ന് ജഡ്ജിമാർ അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ കേസിൽ പൂർണമായ ഒരു ഗ്യാഗ് ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകാവൂ എന്നും ഹർജിക്കാരൻ പറഞ്ഞു. നിമിഷ പ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും കേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് തടയണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കേസ് എന്ത്?
2017 ജൂലൈ 25നാണ് യെമന് പൗരന് തലാല് അബ്ദു മഹദിയെ നിമിഷ പ്രിയ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പാസ്പോര്ട്ട് പിടിച്ചെടുത്ത് നടത്തിയ ക്രൂരപീഡനമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് നിമിഷയുടെ വാദം. തലാലിന് അമിത ഡോസ് മരുന്ന് കുത്തിവച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തുടര്ന്ന് മൃതദേഹം വീടിനുമുകളിലെ ജലസംഭരണിയില് ഒളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
മൃതദേഹം വെട്ടിനുറുക്കിയ നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. നിമിഷ പ്രിയയെ അതിര്ത്തിയില് വച്ചാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ വിചാരണയില് കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും നിമിഷ പ്രിയയ്ക്ക് യമനിലെ കോടതി വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയുമായിരുന്നു. യെമൻ തലസ്ഥാനമായ സനയിലെ ഒരു ജയിലിലാണ് ഇപ്പോൾ നിമിഷ പ്രിയ.
