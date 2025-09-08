'വിമര്ശനങ്ങളെ നേരിടാന് രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവണം'; തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള ബിജെപി ഹര്ജി തള്ളി സുപ്രീംകോടതി
2024 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ ചൊല്ലിയാണ് തെലങ്കാന ബിജെപി യൂണിറ്റ് രേവന്ത് റെഡ്ഡിയ്ക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത്.
Published : September 8, 2025 at 4:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്കെതിരെ ബിജെപി തെലങ്കാന യൂണിറ്റ് നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ ശരിവച്ച് സുപ്രീംകോടതി. രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾക്കുള്ള വേദിയായി കോടതിയെ മാറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും എതിരാളികളുടെ വിമർശനങ്ങൾ സഹിക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു. 2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ ചൊല്ലിയാണ് തെലങ്കാന ബിജെപി യൂണിറ്റ് രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത്.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബിആർ ഗവായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ കെ.വിനോദ് ചന്ദ്രൻ, അതുൽ എസ് ചന്ദൂർക്കർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്. ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ ബെഞ്ചിന് താത്പര്യമില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രഞ്ജിത് കുമാറിനോട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയത്തിൽ തൻ്റെ വാദങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് വക്കീൽ ബെഞ്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 400 സീറ്റുകൾ നേടിയാൽ ബിജെപി എസ്സി, എസ്ടി, ഒബിസി സംവരണം നിർത്തലാക്കുമെന്ന റെഡ്ഡിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കരം വെങ്കിടേശ്വരലൗ പരാതി നൽകിത്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുമായി രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഒത്തുകളിച്ചുവെന്ന് ആരോപണവും ബിജെപി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലിയിൽ രേവന്ത് റെഡ്ഡി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കസം വെങ്കിടേശ്വര്ലു സമർപ്പിച്ച പരാതിയെ തുടർന്നാണ് തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് കെ ലക്ഷ്മൺ ഓഗസ്റ്റ് 1ന് മാനനഷ്ടക്കേസ് റദ്ദാക്കിയത്. ഭദ്രാദ്രി കൊത്തഗുഡെ ജില്ലയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ രേവന്ത് റെഡ്ഡി ബിജെപിക്കെതിരെ തെറ്റായതും അപകീർത്തികരവുമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയെന്ന് ബിജെപി അവകാശപ്പെട്ടു. തുടർന്നാണ് കേസെടുക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ഐപിസി പ്രകാരവും 1951ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 125 പ്രകാരവും രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്കെതിരെ മാനനഷ്ട കേസിന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു.
വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പരാതിയിലെ ആരോപണങ്ങൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തനിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് ബിജെപി സമർപ്പിച്ച കേസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
