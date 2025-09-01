ETV Bharat / bharat

20 ശതമാനം എഥനോൾ കലർന്ന പെട്രോൾ; പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി - SC DISMISSES PLEA AGAINST ETHANOL

കേന്ദ്രം ഈ ഹർജിയെ എതിർക്കുകയും E20 ഇന്ധനം കരിമ്പ് കർഷകർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

ETHANOL PIL 20 PERCENTAGE ETHANOL ROLLOUT ETHANOL FUEL IN INDIA ETHANOL FUEL UPDATION
Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2025 at 8:57 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യവ്യാപകമായി 20 ശതമാനം എഥനോൾ കലർന്ന പെട്രോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്‌തിട്ടില്ലാത്ത ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായി എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഹര്‍ജി.

എല്ലാ ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളിലും എഥനോൾ രഹിത പെട്രോൾ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയത്തിന് നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ അഭിഭാഷകൻ അക്ഷയ് മൽഹോത്ര സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങളോട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായിയും ജസ്റ്റിസ് കെ വിനോദ് ചന്ദ്രനും ഉൾപ്പെടുന്ന ബെഞ്ച് യോജിച്ചില്ല.

കേന്ദ്രം ഈ ഹർജിയെ എതിർക്കുകയും E20 ഇന്ധനം കരിമ്പ് കർഷകർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും ഡിസ്പെൻസിങ് യൂണിറ്റുകളിലും എഥനോൾ നിര്‍ബന്ധമായും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തമായി ദൃശ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ ലേബല്‍ ചെയ്യണമെന്ന് അധികാരികളോട് നിർദേശിച്ചു. കൂടാതെ ഇന്ധനം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വാഹനങ്ങളുടെ എഥനോൾ അനുയോജ്യതയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

"നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത വാഹനങ്ങളിൽ 20 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ കലർന്ന ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമൂലം മെക്കാനിക്കൽ ഡീഗ്രേഡേഷനും കാര്യക്ഷമത നഷ്‌ടവും സംബന്ധിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായ ഒരു ഇംപാക്‌ട് പഠനം" നടത്താൻ അധികാരികളോട് നിർദേശിച്ചതായി ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വാഹനമോടിക്കുന്നവർ പമ്പുകളിൽ നിസഹായരായി പോകുന്നുവെന്നും പല വാഹനങ്ങൾക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2023 ന് മുമ്പ് നിർമിച്ച കാറുകളും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും, ചില പുതിയ ബിഎസ്-VI മോഡലുകളും പോലും, അത്തരം ഉയർന്ന എഥനോൾ മിശ്രിതങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ അവകാശപ്പെട്ടു. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും, എമിഷന്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിനും, ആഭ്യന്തര എഥനോൾ ഉത്‌പാദനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിശാലമായ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് E20യുടെ വ്യാപനമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ E20

കാർബൺ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്‌കൃത എണ്ണയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് 20% എഥനോൾ, 80% പെട്രോൾ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതമായ E20 ഇന്ധനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഇന്ത്യ ത്വരിതപ്പെടുത്തി. 2030 ൽ ആദ്യം ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിരുന്ന രാജ്യവ്യാപകമായ വിതരണം ഇപ്പോൾ 2025 ലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അനുയോജ്യമായ വാഹനങ്ങളുടെ ലഭ്യത, വിതരണ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, ഉപഭോക്തൃ അവബോധം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു.

വാഹനങ്ങളിൽ E20 ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം

നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, പല വാഹന ഉടമകളും E20 ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ധനക്ഷമതയിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഥനോൾ പെട്രോളിനേക്കാൾ ഊർജ സാന്ദ്രത കുറവാണെങ്കിലും, മൈലേജ് ആഘാതം താരതമ്യേന ചെറുതാണ്. E20-നായി ട്യൂൺ ചെയ്‌ത E10 വാഹനങ്ങൾക്ക് കുറവ് 1-2% മാത്രമാണ്.

