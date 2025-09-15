ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം: ഹർജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും; പരിസ്ഥിതിക്ക് ഭീഷണിയെന്ന് ഹർജിക്കാർ

ETV Bharat / bharat

പരിപാടി പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശമായ പമ്പയുടെ സംരക്ഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ നടത്താൻ പാടില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

Supreme Court to Hear Plea to Halt Ayyappa Sangamam Event at Pamba (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025 at 1:55 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പമ്പാതീരത്ത് സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം തടയണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 20-ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിക്ക് മുൻപ് തന്നെ കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്ന ഹർജിക്കാരൻ്റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി സർക്കാർ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയാണിതെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡോ പിഎസ് മഹേന്ദ്രകുമാർ, വിഎസ് അജികുമാർ എന്നിവരാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

സം​ഗമം തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ മതസംഗമങ്ങളുടെ പേരിൽ സർക്കാരിന് രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഇത് പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായ പമ്പയുടെ സംരക്ഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം പരിപാടിക്ക് അനുമതി നൽകിയാൽ അത് മുൻകാല കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാവുമെന്നും ഹർജിക്കാർ പറയുന്നു. കൂടാതെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ നടത്താൻ പാടില്ലെന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു.

പമ്പാ നദിയിൽ വച്ച് ഗ്ലോബൽ അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും അനുമതി നൽകിയ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മുൻപ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഒരു പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കുകയും പരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകളും അറിയിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഗ്ലോബൽ അയ്യപ്പ സംഗമം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയാണെന്നും അയ്യപ്പൻ്റെ പേരിൽ ഇത് നടത്താൻ അനുവദിക്കരുതെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പവിത്രതയെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപവും പമ്പയുടെ തീരത്തും സ്ഥാപിച്ച താത്കാലിക നിർമിതകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിൽ ഹൈക്കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 1950-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഹിന്ദു മതസ്ഥാപന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രവർത്തിക്കാവൂ എന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. ശബരിമലയെ ഒരു ആഗോള തീർഥാടന കേന്ദ്രമായി ഉയർത്താനും 'തത്വമസി' സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനും മതസൗഹാർദം വളർത്താനും വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിനുവേണ്ടി ഹാജരായ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ ജി ബിജു കോടതിയിൽ വിശദീകരിച്ചു.

ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നതെന്നും പൊതുഖജനാവിൽനിന്നോ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഫണ്ടിൽനിന്നോ പണം ചെലവഴിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെയാണ് പണം കണ്ടെത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് മറുപടിയായി വിശ്വസനീയവും ആധികാരികവുമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സ്പോൺസർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയമപരമായ കടമകൾക്കും ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കണമെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയർ ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡർ എസ് കണ്ണൻ, പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് പങ്കില്ലെന്ന് കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. വലിയ ജനക്കൂട്ടം എത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പങ്കെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. 'ദക്ഷിണ ഗംഗ'യായി ഭക്തർ കണക്കാക്കുന്ന പമ്പാ നദീതീരം അതീവ പവിത്രമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആത്മീയ വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു മത സ്ഥാപനമാണെന്നും, ഭക്തരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും മനസാക്ഷിക്കും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരിപാടിയുടെ പൂർണ വിവരങ്ങളും സമയക്രമവും ഘടനയും ധനസ്രോതസ്സുകളും അടുത്ത വാദത്തിനെ അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. കേസ് സെപ്റ്റംബർ 9-ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചിരുന്നു.

