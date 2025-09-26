ETV Bharat / bharat

പടക്കങ്ങൾ പൂർണമായി നിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല, നിർമാണത്തിന് നിബന്ധനകളോടെ അനുമതി നൽകി സുപ്രീം കോടതി

മലിനീകരണം തടയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും പടക്കങ്ങൾ പൂർണമായി നിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു.

Representational Image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2025 at 9:08 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പടക്കങ്ങൾ പൂർണമായി നിരോധിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഡൽഹി-എൻ‌സി‌ആറിൽ അനുമതിയില്ലാതെ വിൽപന നടത്തരുതെന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് സർട്ടിഫൈഡ് നിർമാതാക്കൾക്ക് ഹരിത പടക്കങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്. മലിനീകരണം തടയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും, സമ്പൂർണ നിരോധനം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ഡൽഹി-എൻസിആറിലെ പാരിസ്ഥിതിക ആശങ്കകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പൊതുതാത്‌പര്യ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഉത്തരവ് പാസാക്കിയത്. ചീഫ് ജസ്‌റ്റീസ് ബിആർ ഗവായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്. ഡൽഹി എൻസിആർ മേഖലയിലെ പടക്ക നിർമാണ നിരോധനം സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്രസർക്കാർ പുനപരിശോധിക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജസ്‌റ്റിസുമാരായ കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ, എൻ വി അഞ്ജരിയ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.

അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നതിനു മുമ്പ് പടക്ക നിർമാതാക്കൾ, വിൽപനക്കാർ, ഡൽഹി സർക്കാർ എന്നിവരോട് കൂടിയാലോചന നടത്താൻ പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയത്തോട് (MoEFCC) ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനമാർഗവും മറ്റു തടസങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, നാഷണൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ് റിസർച്ച് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (NEERI), പെസോ (പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ) എന്നിവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഗ്രീൻ ക്രാക്കറുകളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള നിർമാതാക്കൾക്ക് മാത്രമെ പടക്കങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

കോടതി വിലക്ക്

എന്നാൽ നിരോധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പടക്കങ്ങൾ വിൽക്കാനും മറ്റും സാധിക്കില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് ഉത്തരവിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു. നിർമാണ യൂണിറ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള അവകാശം കണക്കിലെടുത്താണ് നിർമാണം പൂർണമായി നിരോധിക്കാത്തതെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഡല്‍ഹി എന്‍സിആറില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് പടക്കങ്ങളുടെ വില്‍പനയും നിര്‍മാണവും കോടതി വിലക്കിയിരുന്നു.

എൻസിആറിൽ പടക്കങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിൽ അമിക്കസ് ക്യൂറിയായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷക അപരാജിത സിങ് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. നിരോധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പടക്കങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത് വിൽപനയ്ക്കും നിയമവിരുദ്ധ ഉപയോഗത്തിനും കാരണമാകുമെന്ന് സിങ് വാദിച്ചു. ഉത്‌പാദനം നടത്തട്ടെ, ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ എൻസിആറിൽ വിൽപന അനുവദിക്കരുത്, എന്ന് ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടിയോട്, അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവ് എംഒഇഎഫ്‌സിയെ അറിയിക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു.

