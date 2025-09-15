രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ 'ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമല്ല': സുപ്രീം കോടതി; പോഷ് നിയമം ബാധകമാക്കണമെന്ന ഹർജി തള്ളി
തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമം തടയുന്നതിനും എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും സുരക്ഷിതത്വബോധത്തോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് 2013ൽ പോഷ് ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത്
Published : September 15, 2025 at 1:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പോഷ് നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ 'ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായോ' അവിടുത്തെ അംഗങ്ങളെ 'ജീവനക്കാരായോ' കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ജോലിസ്ഥലമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലപാട് സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചു. ഇതോടെ, വനിത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് പോഷ് നിയമത്തിലെ നിയമപരമായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കില്ല. ഇനി അവർക്ക് പാർട്ടികളുടെ ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും.
ഹർജിയുടെ വിവരങ്ങൾ
സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മലയാളി അഭിഭാഷകയായ യോഗമായ എംജിയാണ് ഈ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സമിതികൾ (ഐസിസി) രൂപീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന 2022ലെ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെയായിരുന്നു ഈ ഹർജി. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ ജീവനക്കാരായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നാണ് അന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചത്. ഈ ഒഴിവാക്കൽ ഭരണഘടനയുടെ 14, 15, 19, 21 അനുച്ഛേദങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഇത് ഏകപക്ഷീയവും വിവേചനപരവുമാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
കോടതിയുടെയും ഹർജിക്കാരിയുടെയും നിലപാടുകൾ
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബിആർ ഗവായ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി തള്ളിയത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ, എൻവി അഞ്ജരിയ എന്നിവരായിരുന്നു ബെഞ്ചിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ജോലിസ്ഥലമായി കണക്കാക്കുകയെന്നും, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി നൽകുന്നുണ്ടോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഹർജിക്കാരിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷക ശോഭ ഗുപ്ത, പോഷ് നിയമം ഒരു സ്ഥാപനത്തിനും ഇളവുകൾ നൽകുന്നില്ലെന്ന് വാദിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ള വനിത വോളണ്ടിയർമാർ, പ്രചാരകർ, ഇൻ്റേൺസ്, താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്ക് പരാതി പറയാൻ ഒരു സംവിധാനവുമില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പാർട്ടികളുടെ പ്രതികരണം
ബിജെപി, കോൺഗ്രസ്, ആംആദ്മി പാർട്ടി, സിപിഎം, സിപിഐ, എൻസിപി, എഐടിസി, ബിഎസ്പി, എൻപിപി, എഐപിസി എന്നീ പ്രമുഖ ദേശീയ പാർട്ടികളെയും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെയും ഹർജിയിൽ എതിർകക്ഷികളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സിപിഎം ബാഹ്യ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഐസിസികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും അച്ചടക്ക സമിതികളാണ് ഇത്തരം പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും ആംആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഘടന വ്യക്തമല്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിയമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമം തടയുന്നതിനും എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും സുരക്ഷിതത്വബോധത്തോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് 2013ൽ പോഷ് ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത്. 2013ലെ വിശാഖ v/s സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാനിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലെ നിർദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഒരു പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം രൂപീകരിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 2024ൽ സമാനമായ ഹർജി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്ക് നിവേദനം നൽകാനുള്ള നിർദേശങ്ങളോടെ തീർപ്പാക്കിയിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ സ്ത്രീകളുടെ വെല്ലുവിളികൾ
ലൈംഗികാതിക്രമവും ദുരുപയോഗവും ഭയന്ന് 90 ശതമാനം സ്ത്രീകളും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതായി യുഎൻ വിമനും സെൻ്റർ ഫോർ സോഷ്യൽ റിസർച്ചും ചേർന്ന് 2014ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വാക്കാലുള്ള ദുരുപയോഗം നേരിട്ടതായി 50 ശതമാനം പേർ വെളിപ്പെടുത്തി. 45 ശതമാനം പേർ ശാരീരിക അതിക്രമങ്ങളും ഭീഷണികളും സാധാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 58 ശതമാനം പേർ പാർട്ടി സഹപ്രവർത്തകരാണ് പ്രതിസ്ഥാനത്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി.
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം
ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ എത്ര സ്ത്രീ പുരുഷൻമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ലിംഗഭേദം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡാറ്റ ലഭ്യമല്ല എന്നത് ഒരു പോരായ്മയാണ്. ബിജെപി, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം എന്നീ മൂന്ന് പാർട്ടികൾ മാത്രമാണ് അംഗങ്ങളായ സ്ത്രീകളുടെ കണക്കെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2025ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ബിജെപിയുടെ മൊത്തം അംഗത്വത്തിൽ 30 ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ്. 2023ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ സ്ത്രീകളുടെ ആകെ പ്രാതിനിധ്യം ഏകദേശം 23 ദശലക്ഷം വരും. 2024ൽ ഏകദേശം 20 ശതമാനം വരുന്ന 10 ദശലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അംഗങ്ങളുടെ ലിംഗപരമായ ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരേയൊരു പാർട്ടി സിപിഎം മാത്രമാണ്.
പലപ്പോഴും പരാതിപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. 2022ൽ പാർട്ടി സഹപ്രവർത്തകൻ്റെ മോശം പെരുമാറ്റം ഉന്നയിച്ച ഡോ.അംഗിത ദത്തയ്ക്ക് ഒടുവിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. ആം ആദ്മി പാർട്ടി എംപി സ്വാതി മാലിവാൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ പിഎക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണവും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഇത്തരം പരാതികൾ എതിർപാർട്ടിക്കാർ പ്രചാരണായുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവണതയുമുണ്ട്.
