ETV Bharat / bharat

ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം; മൃതദേഹം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

ഹർജിയിൽ കോടതി തീര്‍പ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുകയോ സംസ്‌കരിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം.

MAOIST SUPREME COURT MAOIST KILLED POLICE ENCOUNTER
Representational image. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2025 at 6:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: സുരക്ഷാ സേനയുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട മുതിര്‍ന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് കഥ രാമചന്ദ്ര റെഡ്‌ഡിയുടെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഛത്തിസ്‌ഗഢ് പൊലീസിനോട് സുപ്രീം കോടതി. നാരായണ്‍പൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നടന്ന വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടിലിലാണ് രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

പിതാവിനെ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന രാജചന്ദ്രയുടെ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി വെള്ളിയാഴ്‌ച പൊലീസിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപങ്കർ ദത്ത, എ.ജി. മാസിഹ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്. അഭിഭാഷകനായ സത്യ മിത്ര മുഖേനയാണ് ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചത്.

മുതിര്‍ന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളായ കഥ രാമചന്ദ്ര റെഡ്ഡിയും കദാരി സത്യനാരായണ റെഡ്ഡിയും സെപ്റ്റംബർ 22 ന് സുരക്ഷ സേനയുമായി നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഹര്‍ജിക്കാരന് വേണ്ടി മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ കോളിന്‍ ഗോണ്‍സാല്‍വസാണ് കോടതിയില്‍ ഹാജരായത്. പൊലീസ് ഇയാളുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ വാദിച്ചു.

അതേസമയം പൊലീസിന് വേണ്ടി സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത വാദിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ രണ്ടുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും ഇരുവര്‍ക്കുമായി ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഏഴ് കോടി പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളാണെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ കോടതയില്‍ വാദിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു മാവോയിസ്റ്റിന്‍റെ മൃതദേഹം കുടുംബത്തിന് കൈമാറി സംസ്‌കരിച്ചതായും അതേസമയം ഹർജിക്കാരന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലാണെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു.

പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ആരോപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മേത്ത വാദിച്ചു.

എന്നാല്‍ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലും പീഡനവും ആരോപിച്ചുള്ള ഹര്‍ജിയില്‍ ഹൈക്കോടതി തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിക്കുന്നത് വരെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കുകയോ ദഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ദുര്‍ഗാപൂജയുടെ അവധിക്ക് ശേഷം ഹൈക്കോടതിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുമെന്ന് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി തീര്‍പ്പാക്കുന്നത് വരെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുകയോ സംസ്‌കരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്,"ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ഛത്തീസ്ഗഢിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയെക്കൊണ്ട് സിബിഐയെക്കൊണ്ട് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ അന്വേഷിക്കണമെന്നും വീണ്ടും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചത്.

ഹൈദരാബാദിലെ NALSAR നിയമ സര്‍വകലാശാലയില്‍ ഗവേഷകനായ രാജ ചന്ദ്ര, തന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ മൃതദേഹം സര്‍ക്കാര്‍ മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും റീ പോസ്‌റ്റ്മോര്‍ട്ടം നടത്താനും ഛത്തീസ്ഗഢ് സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദേശം നല്‍കണമമെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. സി ബിഐ കൊണ്ട് തന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ മരണം അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചത്.

Also Read:ഹണി ട്രാപ്പ് കേസിലെ പ്രതികാരം: ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണം നേരിട്ട ഐടി വ്യവസായിക്ക് സുപ്രീംകോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം

For All Latest Updates

TAGGED:

MAOISTSUPREME COURTMAOIST KILLEDPOLICE ENCOUNTERMAOISM IN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

അറിയാം നവരാത്രി കാലത്തെ നിറങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, ഓരോ ദിവസവും ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ...

കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം;ഹൈദരാബാദിനടുത്ത് ഫ്യുച്ചര്‍ സിറ്റിയില്‍ നൈറ്റ് സഫാരി വരുന്നു

ബസ് എപ്പോള്‍ പുറപ്പെടണം? എഐ പറയും, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയില്‍ ബസ് സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതി

നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മെ രോഗികളാക്കുന്നു! ഹൈദരാബാദില്‍ ശ്വാസ കോശ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.