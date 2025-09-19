ബാനു മുഷ്താഖ് തന്നെ ഉദ്ഘാടക, അനുമതി നൽകി സുപ്രീം കോടതി; ദസറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ മുസ്ലിം വനിത
ഭരണഘടനാ ആമുഖത്തിലെ മതേതരം എന്ന മൂല്യത്തെ മുന്നില് നിര്ത്തിയാണ് ബാനു മുഷ്താഖ് കേസ് വാദിച്ചത്.
By Sumit Saxena
Published : September 19, 2025 at 4:39 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ബുക്കര് പ്രൈസ് ജേതാവായ ബാനു മുഷ്താഖിന് ദസറ ആഘോഷങ്ങള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. അവരെ മുഖ്യാതിഥിയായി ക്ഷണിച്ച കര്ണാടക സര്ക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് അനുമതി നല്കിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി സുപ്രീം കോടതി തളളി. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ഈ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്?
ഇത്തരമൊരു ഹര്ജി എന്തിന് നല്കിയെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. ആര്ട്ടിക്കിള് 25 പ്രകാരമുള്ള തൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ ബാധിച്ചതിനാലാണ് ഹര്ജി നല്കിയതെന്നാണ് കൗണ്സിലര് മറുപടി നല്കിയത്. ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കാൻ താത്പര്യമില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. എന്നാല് തൻ്റെ വാദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ബെഞ്ചിനോട് അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇതോടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എന്താണെന്ന് കോടതി തിരികെ ചോദിച്ചു. അത് മതേതരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അഭിഭാഷകന് എന്നാലത് തൻ്റെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളില് ഇടപെടരുതെന്ന് വാദിച്ചു. ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പരിപാടിയാണെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് മറുപടി നല്കിയത്.
ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ പൂജ മതേതരമല്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ വാദം ബെഞ്ചിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതില് അഭിഭാഷകന് പരാജയപ്പെട്ടു. ഉദ്ഘാടനത്തിന് അവരെ ക്ഷണിക്കരുതെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് വാദം തള്ളുകയായിരുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 15 ലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെയാണ് ഹർജിക്കാരനായ എച്ച്.എസ്. ഗൗരവ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹർജിക്കാരൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളുകയും ദസറ ആഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ബാനു മുഷ്താഖിന് കോടതി അനുവാദം നല്കുകയും ചെയ്തു.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സ്പോണ്സര് ചെയുന്ന ദസറ ആഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ബാനു മുഷ്താഖിനെ ക്ഷണിക്കുന്നതിലൂടെ ഹർജിക്കാരൻ്റെ നിയമപരമായോ ഭരണഘടനാപരമായോ ഉള്ള അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസമോ മതമോ പിന്തുടരുന്ന ഒരാൾ മറ്റ് മതങ്ങളുടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഭരണഘടന പ്രകാരം ലഭ്യമായ അവകാശങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി തെറ്റായി വിധിച്ചുവെന്നും ഹർജിയിൽ വാദിച്ചു.
2017-ൽ കന്നഡ എഴുത്തുകാരൻ നിസാർ അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ലെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സെപ്റ്റംബർ 15-ലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ഹർജിക്കാരൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എച്ച്.എസ്. ഗൗരവ് എന്നയാൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
2025 സെപ്റ്റംബർ 22 ന് രാവിലെ 10:10 നും 10:40 നും ഇടയിൽ ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് വച്ചാണ് ബാനു മുഷ്താഖ് ആഘോഷ പരിപാടികള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷണക്കത്തിലെ വിവരങ്ങള് കൃത്യമായി ഹൈക്കോടതി പരിശോധിച്ചില്ലെന്നും വാദിക്കാരന് പറഞ്ഞു. ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവിയുടെ ശ്രീകോവിലിനു മുന്നിൽ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുക, പൂക്കൾ, പഴങ്ങൾ, കുങ്കുമം, മഞ്ഞൾ, മറ്റ് പരമ്പരാഗത വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
"ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ദസറ ഉദ്ഘാടന നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരു അഹിന്ദു പൂജ നടത്തുന്നു. പൂജ കാര്യങ്ങള് ഒരിക്കലും ഒരു അഹിന്ദുവിന് നടത്താന് കഴിയില്ല. മുകളിൽ പറഞ്ഞ പൂജ ഹിന്ദു ഭക്തിയും ആചാരങ്ങളും അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നടത്തേണ്ടത്. അതുപോലെ പത്ത് ദിവസത്തെ ആഘോഷങ്ങളുടെ തുടക്കവുമാണിത്."ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
ബാനു മുഷ്താഖ് മുസ്ലീം സമുദായത്തിൽ പെട്ടയാളാണെന്നും അവർക്ക് ദേവതയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആചാരങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇത് ഹിന്ദു ആചാരങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അത്തരമൊരു ഉദ്ഘാടനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഹിന്ദു ആരാധകരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളെ ലംഘിക്കുമെന്നും ഹര്ജിക്കാരന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഉത്സവത്തിൻ്റെ പവിത്രതയെ മലിനമാക്കുന്നുവെന്ന ഹര്ജിക്കാരൻ്റെ വാദങ്ങളെയണ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത്.
