ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക: ആധാർ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി പരിഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി, പൗരത്വത്തിനുള്ള തെളിവല്ല
നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 11 തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾക്ക് പുറമെ 12ആമത്തെ രേഖയായി ആധാർ പരിഗണിക്കാം. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായവർക്ക് ആധാർ കാർഡ് സമർപ്പിക്കാമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ
Published : September 8, 2025 at 5:06 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാറിലെ തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ആധാർ കാർഡ് പരിഗണിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് നിർദേശിച്ചു. നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന 11 തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾക്ക് പുറമെ 12ആമത്തെ രേഖയായാണ് ആധാർ പരിഗണിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ആധാർ പൗരത്വത്തിനുള്ള തെളിവായി കണക്കാക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ആർജെഡി ഉൾപ്പടെയുള്ള ഹർജിക്കാർ
തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ആധാർ പരിഗണിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അത് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആർജെഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹർജിക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ആധാർ രേഖയായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കമ്മിഷൻ നോട്ടീസ് നൽകുകയാണെന്നും ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കോടതി നിർദേശങ്ങൾ
ബിഹാറിൽ കരട് വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറത്തായവർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ആധാർ കാർഡ് സമർപ്പിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടർമാർ ഹാജരാക്കുന്ന ആധാർ കാർഡുകളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. രാജ്യത്തെ യഥാർഥ പൗരന്മാർക്ക് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ അവകാശമുണ്ട്, എന്നാൽ വ്യാജമായി പൗരത്വം അവകാശപ്പെടുന്നവർക്ക് പട്ടികയിൽ തുടരാൻ അവകാശമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ്റെ വാദങ്ങൾ
ആധാർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രായോഗികമായി കാര്യമില്ലെന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. 7.9 കോടി വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് തീവ്രപരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത് 7.24 കോടിയായി കുറഞ്ഞു. ഇതിൽ 99.6 ശതമാനം പേരും രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചു. അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറിയിരുന്നു.
പരിഷ്കരണങ്ങൾ
ബിഹാറിലെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ തീരുമാനം. വ്യാജരേഖകളുപയോഗിച്ച് വോട്ടവകാശം നേടുന്നത് തടയാനും യഥാർഥ പൗരന്മാർക്ക് വോട്ട് ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ പറയുന്നു. 2003നു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്.
അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക
ഓഗസ്റ്റ് 1ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് വോട്ടർപട്ടികയിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനും ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചു. ജൂൺ 24ലെ കമ്മിഷൻ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ആക്ഷേപങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 1 ആയിരുന്നു. അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക സെപ്റ്റംബർ 30ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
സുതാര്യത വർധിപ്പിക്കാൻ നിർദേശം
ഒന്നിലധികം രേഖകളുടെ അഭാവം മൂലം വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കില്ലെന്ന് കോടതി വിധി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വോട്ടർമാരുടെ വിശദമായ പട്ടികയും അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സുതാര്യത വർധിപ്പിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. കൂടാതെ, വോട്ടർമാർക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും സഹായം നൽകാൻ പാരാലീഗൽ വൊളൻ്റിയർമാരെ നിയമിക്കാനും സംസ്ഥാന ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയോട് കോടതി നിർദേശിച്ചു.
വാദങ്ങൾ
രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ, അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹർജിക്കാർ ആധാർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രേഖയായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രാകേഷ് ദ്വിവേദി ആധാർ കാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, പാസ്പോർട്ട്, ഭൂമിയുടെ രേഖകൾ, ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമായ പദവി ആധാറിനില്ലെന്നും ദ്വിവേദി വാദിച്ചു. ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ കപിൽ സിബലും ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണനും ആധാർ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
