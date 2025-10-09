ETV Bharat / bharat

വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ രജിസ്ട്രേഷന് സമയം നീട്ടണം; ഹർജി പരിഗണിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

സെപ്റ്റംബർ 15ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമം സുപ്രീംകോടതി ഭാഗികമായി സ്‌റ്റേ ചെയ്‌തിരുന്നു.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 9, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയം നീട്ടണമെന്ന ഹർജി പരിഗണിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. എല്ലാ വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെയും നിർബന്ധിത രജിസ്ട്രേഷൻ സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിലാണ് വാദം കേൾക്കുന്നത്.

സെപ്റ്റംബർ 15ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമം സുപ്രീം കോടതി ഭാഗികമായി സ്‌റ്റേ ചെയ്‌തിരുന്നു. നിയമത്തിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾക്കു മാത്രമാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ സ്‌റ്റേ അനുവദിച്ചത്. അഞ്ചുവർഷത്തോളം ഇസ്‌ലാം മതവിശ്വാസം പിന്തുടരുന്നവർക്കു മാത്രമേ വഖഫ് നൽകാൻ കഴിയൂ തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളാണ് കോടതി സ്‌റ്റേ ചെയ്‌തത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം, വഖഫ് സ്വത്തുക്കളിലുള്ള അവകാശം സർക്കാരിന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഏകപക്ഷീയമല്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ചീഫ് ജസ്‌റ്റീസ് ബിആർ ഗവായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ചാണ് ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബർ 9) വാദം കേട്ടത്.

എഐഎംഐഎം നേതാവ് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസിക്കു വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ നിസാം പാഷയാണ് ഹാജരായത്. വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം നീട്ടാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ബെഞ്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഭേദഗതി ചെയ്‌ത നിയമത്തിൽ ആറ് മാസത്തെ സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിധി വരാൻ അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇനി ഒരു മാസം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മറ്റൊരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിമുറിയിലായിരുന്ന സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ഹർജി പരാമർശിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുകയും കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ സുതാര്യതയും ശരിയായ മാനേജ്മെൻ്റും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഭേദഗതി ചെയ്‌ത വഖഫ് നിയമപ്രകാരമുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കോടതി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

വഖഫ് സ്വത്തുക്കള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാൻ പോർട്ടൽ

ജൂൺ ആറിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ യൂണ്ഫൈഡ് വഖഫ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് ശാക്തീകരണം, കാര്യക്ഷമത, വികസന നിയമത്തിൻ്റെ (UMEED) ഭാഗമായി ഒരു പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റലായി അറിയാൻ വേണ്ടിയാണിത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിർബന്ധമായും പോര്‍ട്ടലില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

Also Read: കഫ് സിറപ്പ് ദുരന്തം; സിറപ്പ് കഴിച്ച രണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്ക് കൂടി ദാരുണാന്ത്യം; മരണ സംഖ്യ 22 ആയി, സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കര്‍ശന നിര്‍ദേശം

For All Latest Updates

TAGGED:

WAQF ACT AMENDMENTWAQF BOARD LEGISLATIONSUPREME COURTവഖഫ് ഭേതഗതി ബിൽSC ON REGISTRATION OF WAQF ACT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.