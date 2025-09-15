ETV Bharat / bharat

വൻതാരയ്ക്ക് ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കി സുപ്രീം കോടതി; എസ്‌ഐടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ശരിവച്ചു

വൻതാരയ്ക്ക് ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കുന്ന എസ്‌ഐടി റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതായി സുപ്രീം കോടതി.

File photo of birds at Vantara (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025

ന്യൂഡൽഹി: റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസിന്‍റെ വന്യജീവി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമായ 'വൻതാര'യ്ക്ക് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ക്ലീന്‍ ചിറ്റ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചു. വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജി ജസ്റ്റിസ് ജസ്‌തി ചെലമേശ്വർ അധ്യക്ഷനായ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് (എസ്‌ഐടി) സുപ്രീം കോടതിയില്‍ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്.

ജസ്റ്റിസുമാരായ പങ്കജ് മിത്തലും പ്രസന്ന ബി വരാലെയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് തുറന്ന കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു. വന്യജീവികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിയമപരമായ സംവിധാനത്തിന് അനുസൃതമാണെന്നാണ് എസ്‌ഐടി സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. എസ്‌ഐടി സമര്‍പ്പിച്ചത് വിശദവും പര്യാപ്‌തവുമായ റിപ്പോര്‍ട്ടാണ്. തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു. കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ തങ്ങൾ തൃപ്‌തരാണെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയാണ് പെൻഡ്രൈവ് സഹിതം സീൽ ചെയ്‌ത കവറിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതികളുടെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് രാഘവേന്ദ്ര ചൗഹാൻ, മുംബൈ മുൻ പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഹേമന്ത് നഗ്രാലെ, മുതിർന്ന ഐആർഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അനീഷ് ഗുപ്‌ത എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് എസ്‌ഐടി. 'വൻതാര'യ്‌ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ആരോപണങ്ങളിലെ വസ്‌തുത അന്വേഷിക്കാൻ ഓഗസ്റ്റ് 25- നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിടുന്നത്.

വന്‍താരയില്‍ പരിസ്ഥിതി, വന്യജീവി സംരക്ഷണം നിയമം ലംഘിക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള രണ്ട് പൊതുതാല്‍പര്യഹര്‍ജിയിന്മേലായിരുന്നു പരമോന്നത കോടതിയുടെ നടപടി. 1972 -ലെ വന്യജീവി (സംരക്ഷണ) നിയമ ലംഘനം ഉൾപ്പടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും ആനകളെയും മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ, ജലം അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ ദുരുപയോഗം, സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് 'വൻതാര'യ്‌ക്കെതിരെ ഉയർന്നിരുന്നത്. സത്യം കണ്ടെത്താനുള്ള കോടതിയുടെ ശ്രമമായി മാത്രം പ്രത്യേക അന്വേഷണത്തെ കണ്ടാല്‍ മതി മതിയെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് മിത്തൽ അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് അന്ന് പറഞ്ഞത്.

'വൻതാര'യെക്കുറിച്ച്

2,000-ത്തിലധികം ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട, വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രമായാണ് വൻതാര അറിയപ്പെടുന്നത്. ചിമ്പാൻസികൾ, സീബ്രകൾ, ജിറാഫുകൾ, കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് 'വൻതാര'.

ആനന്ദ് അംബാനിയാണ് സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസും റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്ന് ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. എംആർഐ, സിടി സ്‌കാൻ, ഐസിയു എന്നിവയുൾപ്പടെ വന്യജീവി അനസ്തേഷ്യ, കാർഡിയോളജി, നെഫ്രോളജി, എൻഡോസ്കോപ്പി, ദന്തചികിത്സ, ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക വകുപ്പുകളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

