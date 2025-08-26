ETV Bharat / bharat

സ്‌കൂള്‍ ബാഗ് കൊണ്ടുള്ള തല്ലല്‍ ബാല ചൂഷണത്തിന്‍റെ വകുപ്പില്‍ പെടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി - CORPORAL PUNISHMENT

മകന്‍റെ സ്‌കൂള്‍ ബാഗുപയോഗിച്ചാണ് പരാതിക്കാരന്‍ മറ്റൊരു കുട്ടിയെ അക്രമിച്ചത്.

Supreme court (ETV file)
ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്‌കൂള്‍ ബാഗു കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ മര്‍ദ്ദനം ബാല ചൂഷണത്തിന്‍റെ പരിധിയില്‍ വരില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. കുട്ടിയെ മോശമായി പരിഗണിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഇതിനെ ചൂഷണമായി കരുതാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഗോവ ബാലാവകാശം 2003 സെക്‌ഷന്‍ 8(2) പ്രകാരം ശിക്ഷിച്ച ഒരാളെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പരമോന്നത കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം. ഇയാളെ ഒരു വര്‍ഷത്തെ കഠിന തടവിനും കോടതി ശിക്ഷിച്ചു.സ്വന്തം മകന്‍റെ സ്‌കൂള്‍ ബാഗ് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിയെ പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം.

പരാതിക്കാരന്‍റെ അപ്പീല്‍ ഭാഗികമായി അംഗീകരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ സഞ്ജയ് കരോളും സന്ദീപ് മെഹ്‌ത്തയും അടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചത്. എങ്കിലും ഇയാള്‍ ചെയ്‌ത കുറ്റം ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 352, 323 വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇയാളെ ഉടന്‍ തന്നെ തടവിലാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും വിചാരണ കോടതിയുടെ പരിധിയില്‍ ഇയാള്‍ക്ക് ബോണ്ട് നല്‍കാനുള്ള സമയം നല്‍കുന്നെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മൂന്ന് മാസത്തെ സമയമാണ് ഇതിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് നല്ല നടപ്പും വിധിച്ചു.

സ്‌കൂള്‍ ബാഗു കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ തല്ലല്‍ എങ്ങനെ ബാലചൂഷണമാകും?

കുട്ടിക്ക് അപകട, ക്രൂരത, ചൂഷണം, മോശമായി പരിഗണിക്കല്‍തുടങ്ങിയവയുണ്ടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുറച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തെ മാത്രമേ ബാലചൂഷണമായി കരുതാനാകൂ എന്ന് വിധി പ്രസ്‌താവം നടത്തിയ ജസ്റ്റിസ് മേത്തയുടെ കോടതി ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. എന്നാല്‍ കേവലം ആക്‌സ്‌മികമായുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ഇത്തരത്തില്‍ കാണാനാകില്ലെന്നും മെഹ്‌ത്ത വ്യക്തമാക്കി.

പരാതിക്കാരനെ വിചാരണക്കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ശിക്ഷിച്ചു

2013 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം ഉണ്ടാകു്നത്. ഗോവയിലെ ബാര്‍ദേസ് ടിവിമിലെ സെന്‍റ് ആന്‍സ് വിദ്യാലയ പരിസരത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അതായത് ഫെബ്രുവരി ഒന്‍പിതന്.

ഗോവയിലെ പനജിയിലുള്ള ബാലാവകാശ കോടതി പ്രതി കുറ്റക്കാരനെന്ന് 2017ല്‍ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിച്ചു. ആറ് മാസം തടവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയുമായിരുന്നു ശിക്ഷ. മറ്റൊരു വകുപ്പ് ചുമത്തി ഒരു വര്‍ഷം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കില്‍ ആറ് മാസം കൂടി തടവ് അനുഭവിക്കണമെന്നും വിധിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഗോവ ബെഞ്ച് 2022 നവംബറില്‍ ഭാഗികമായി അപ്പീല്‍ അനുവദിച്ചു. പതിനഞ്ച് ദിവസം തടവും പതിനയ്യായിരം രൂപ പിഴയുമാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. മറ്റ് ചില വകുപ്പുകളിലായി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൂടി തടവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു.

