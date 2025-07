ETV Bharat / bharat

എണ്‍പതുകാരിയായ പാചകറാണി, പ്രായം വെറും അക്കങ്ങള്‍ മാത്രമെന്ന് തെളിയിച്ച ഈ അമ്മൂമ്മ പരിചയപ്പെടേണ്ട ആള്‍ തന്നെ - CATERING QUEEN FROM ODISHA

Santoshini Mishra, The 80-YO Catering Queen From Odisha's Sambalpur, For Whom Age Is Just A Number ( ETV Bharat )