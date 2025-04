ETV Bharat / bharat

ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് ട്രക്ക് ഇടിച്ചു കയറി; ഏഴുപേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം - SANITATION WORKERS KILLED IN NUH

Seven Sanitation Workers Killed As Truck Rams Them On Delhi-Mumbai Expressway In Haryana ( ETV Bharat )