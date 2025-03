ETV Bharat / bharat

'മരുന്ന് പോലും നല്‍കുന്നില്ല...'; അറസ്റ്റിലായ സംഭല്‍ ഷാഹി ജുമാ മസ്‌ജിദ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് സഫര്‍ അലിയുടെ ജീവന്‍ അപകടത്തിലെന്ന് കുടുംബം - SAMBHAL MOSQUE CONTROVERSY

After Zafar Ali taken into custody ( ETV Bharat )